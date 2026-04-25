Santiago encara su tercer mes sin comisaría tras el incendio del edificio

El edificio, con el rastro del fuego en su fachada, y las unidades móviles de documentación, ayer. Sandra Alonso

Santiago lleva ya dos meses y medio sin comisaría de la Policía Nacional tras el grave incendio que afectó por completo a la sede del cuerpo situada en la calle Rodrigo de Padrón, a 400 metros escasos de la catedral. Y no parece cercano el día en el que se recupere la normalidad porque los daños son de tal calibre que la rehabilitación que se tiene que acometer va mucho más allá de lo que se pensó inicialmente. El 12 de febrero, sobre las diez de la mañana, el intenso humo negro que comenzó a brotar por los tubos de ventilación de las fachadas laterales del edificio anunciaba lo que estaba ocurriendo en el piso -4, el último de los sótanos del inmueble. Una chispa que saltó desde alguno de los aparatos eléctricos de la galería de tiro prendió en los paneles de caucho que cubren todas las paredes de esta estancia, diseñada así por normativa para absorber las balas en caso de que una se desvíe. Un material tan inflamable desató un infierno en minutos que obligó a desalojar a todos los agentes y levantó una nube negra visible desde toda la ciudad.

Los bomberos tuvieron que emplearse a fondo para extinguir las llamas. Las temperaturas que se alcanzaron fueron tan altas que derritieron todo a su paso. Días después, los rescoldos aún estaban tan calientes que reactivaron el fuego y el humo volvió a emanar de los tubos de ventilación. Fue un susto, pero también la primera evidencia de que el cierre de la comisaría iba para largo.

Además de limpiar el hollín que impregnó toda la comisaría, hay daños en vigas y en partes de la estructura del inmueble que obligaron a apuntalar zonas y que exigen reparaciones. Los agentes no van a poder volver a sus puestos de trabajo y en la plantilla cunde el desánimo. «Los compañeros están al límite», advierte Juan Gómez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Los funcionarios tienen que prestar servicio en el edificio anexo de la comisaría, situado justo frente al principal, y de mucho menor tamaño. «No hay taquillas, las personas con movilidad reducida no pueden entrar. Y está todo junto, la oficina de denuncias, la de violencia machista y también la de extranjería, por lo que la gente se agolpa en la puerta esperando. Por ahí tenemos que pasar a los detenidos, con el riesgo de seguridad que eso supone, además de una completa falta de intimidad para el arrestado. Si esto pasase en Vigo, ya estaba arreglado», critica el representante de la organización que representa a más policías en Santiago. En total, 190.

Una nueva sede

La Confederación Española de Policía (CEP) convocó esta semana una concentración de protesta a las puertas de la comisaría para denunciar que el personal policial y laboral del cuerpo en la capital de Galicia siente «olvido, abandono, desprecio e indefensión» ante una situación que se está prolongando sin que «desde el Ministerio del Interior se dé una solución real presupuestaria y de futuro».

SUP y CEP coinciden en que, sin una obra de calado, la comisaría es irrecuperable tras el incendio. Una actuación que tardaría en ejecutarse «meses o años», de ahí que ambos sindicatos consideren que debería ponerse sobre la mesa la posibilidad de construir una nueva.

«Atendemos a los ciudadanos en unas instalaciones deplorables, sin espacio, sin intimidad o en un campamento improvisado en el Obradoiro para el servicio del DNI, y esto sucede semana tras semana mientras se nos indica que pronto se dará una solución provisional que reúna las condiciones mínimas, pero no llega», lamentan desde la CEP, mientras que el SUP avanza que una de las alternativas que se barajan es habilitar unas oficinas en el barrio de Santa Marta. «La verdad es que no sabemos nada concreto», puntualiza el portavoz local del sindicato.

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Las furgonetas del Obradoiro expidieron 12.000 DNI

El servicio de expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del pasaporte es el más utilizado por los ciudadanos y, por tanto, el que más está impactando en el día a día de la ciudad. La Policía Nacional desplegó de forma permanente dos furgonetas VIDOC (vehículos integrales de documentación) en la plaza del Obradoiro para poder seguir tramitando los carnés. La solución parecía adecuada y eficaz. Y así fue, ya que llevan tramitados 12.000 documentos en los últimos dos meses y medio. Pero es evidente que lo que vale como medida temporal, como parche, no sirve si se prolonga en el tiempo, como está sucediendo.

La imagen de ciudadanos esperando a la intemperie para tramitar el DNI o el pasaporte, sentados en sillas en el Obradoiro, no puede prolongarse por más tiempo. Es incómodo para los usuarios, pero más para los trabajadores del servicio. «Esas furgonetas no están diseñadas para desempeñar en ellas una jornada completa, sino para trasladarse a un municipio y expedir carnés durante un par de horas. Los compañeros acaban agotados», se queja Juan Gómez, del sindicato mayoritario de la Policía Nacional en Santiago, el SUP.

Al tener que trabajar en un edificio mucho más reducido como es el anexo de la comisaría, el resto de servicios también se ven seriamente comprometidos. No caben todos los funcionarios que tendrían que estar de servicio a la vez en la oficina, por lo que se han establecido turnos que, en la práctica, suponen reducir la plantilla en activo. Un buen ejemplo de esta situación es que el cuerpo no dispone de calabozos —tiene que llevar a los detenidos a la Guardia Civil o a la Local— y unos 40 vehículos policiales estuvieron hasta hace unos días en el interior del garaje del edificio que se incendió. Tras sacarlos, ahora tendrán que evaluar los desperfectos, pero esta falta de coches patrulla también afecta a la capacidad operativa del cuerpo.

Desde el SUP denuncian, además, que las Administraciones no les apoyan. De Interior reciben muy poca información y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG), no quiso reunirse con ellos. «Solo queríamos solicitarle apoyo, nada más, debería preocuparle una situación que afecta tanto», señalan en el sindicato.