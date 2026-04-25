Rueda termina su viaje a China con una visita al macrocomplejo de SAIC Motors en Zhengzhou

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y Shi Lei, subdirector general de Saic Motor, en la visita a la planta de Zhengzhou.

Alfonso Rueda ha visitado este sábado una fábrica de baterías para vehículos eléctricos de SAIC Motors, el gigante chino de la automoción que ha elegido España para construir su primera planta en Europa, de fabricación de vehículos MG. Esa decisión se ha conocido durante el primer viaje oficial del presidente de la Xunta a China, cuando Galicia opta a esa inversión.

La fábrica está en el complejo industrial que SAIC tiene en la ciudad de Zhengzhou, la mayor base de exportación del grupo.

La planta tiene capacidad de 300.000 bloques de baterías al año y es, señalaron desde la Xunta, uno de los complejos industriales más avanzados del mundo en materia de movilidad eléctrica.

La visita, en la que estuvo acompañado por la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, se hizo de la mano de Ding Bo, director general de la planta, y de Shi Lei, subdirector general de SAIC Motor, una de las divisiones de la compañía.

Rueda destacó las ventajas competitivas de Galicia para atraer inversiones vinculadas a la innovación en la movilidad eléctrica, incluyendo la capacidad logística y el ecosistema industrial ya existente en la comunidad, con amplia experiencia en el terreno de la automoción.

La visita a la planta era el último hito previsto en el viaje del presidente, que hoy regresará a Galicia. Además complementa la reunión que mantuvo el jueves con el presidente de SAIC Motors, Xiaoqiu Wang, y otros directivos de la firma para explorar oportunidades de negocio y atraer inversiones a Galicia.