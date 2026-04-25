La provincia de Lugo registró 16 seísmos esta madrugada
REDACCIÓN
GALICIA
Tuvieron epicentro en Triacastela, Baralla y Becerreá y alcanzaron una magnitud 3,9 en la escala Ritcher25 abr 2026 . Actualizado a las 12:02 h.
El Instituto Geográfico Nacional registró esta madrugada del sábado un total de 16 seísmos en la provincia de Lugo, que alcanzaron una magnitud 3,9 en la escala Richter. No causaron incidentes y tuvieron epicentro en los municipios de Triacastela, Baralla y Becerreá.
Los terremotos, informa EFE, se produjeron entre las 03.00 horas y las 03.15 horas. Tuvieron una magnitud mínima de 2,5 y llegaron a alcanzar los citados 3,9 grados.
El mayor temblor fue el de Triacastela y se registró a las 03.12 horas. En ese concello hubo otros de 3,4; 3,1; 3 y 2,9 grados de magnitud. Los de Becerreá alcanzaron los 3,1 y 2,5 grados, y el de Baralla, 2,5.