La provincia de Lugo registró 16 seísmos esta madrugada

Imagen publicada por el IGN con los puntos donde se produjeron los seísmos

El Instituto Geográfico Nacional registró esta madrugada del sábado un total de 16 seísmos en la provincia de Lugo, que alcanzaron una magnitud 3,9 en la escala Richter. No causaron incidentes y tuvieron epicentro en los municipios de Triacastela, Baralla y Becerreá.

Los terremotos, informa EFE, se produjeron entre las 03.00 horas y las 03.15 horas. Tuvieron una magnitud mínima de 2,5 y llegaron a alcanzar los citados 3,9 grados.

El mayor temblor fue el de Triacastela y se registró a las 03.12 horas. En ese concello hubo otros de 3,4; 3,1; 3 y 2,9 grados de magnitud. Los de Becerreá alcanzaron los 3,1 y 2,5 grados, y el de Baralla, 2,5.