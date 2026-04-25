Piden anular la absolución del cargo del ADIF en el caso Alvia al no cambiarse los hechos probados
REDACCIÓN / LA VOZ
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La acusación particular del otro maquinista que iba en el tren accidentado en Angrois presenta un incidente de nulidad25 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«La sentencia de apelación sostiene incongruentemente la absolución del señor Cortabitarte [el ex director de seguridad en la Circulación del ADIF] con los mismos hechos probados de la sentencia de instancia que determinan la responsabilidad