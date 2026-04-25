Piden anular la absolución del cargo del ADIF en el caso Alvia al no cambiarse los hechos probados

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Andrés Cortabitarte, antes de una de las sesiones del juicio del Alvia
Andrés Cortabitarte, antes de una de las sesiones del juicio del Alvia Sandra Alonso

La acusación particular del otro maquinista que iba en el tren accidentado en Angrois presenta un incidente de nulidad

25 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«La sentencia de apelación sostiene incongruentemente la absolución del señor Cortabitarte [el ex director de seguridad en la Circulación del ADIF] con los mismos hechos probados de la sentencia de instancia que determinan la responsabilidad

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