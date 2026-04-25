Los nuevos barrios que planea la Xunta alcanzarán hasta el 75 % de espacio público

José Alonso Carrasco, Heriberto García Porto, Xavier Rivas Barros y Álvaro Fernández Carballada, ante planos de los proyectos. vitor mejuto

Los futuros barrios de Galicia empezarán a eclosionar a finales del 2027. Hoy se incuban al amparo de una figura administrativa, el proyecto de interés autonómico (PIA), aprobado por la Xunta para agilizar los trámites y posibilitar la planificación a gran escala. Los barrios ya existen en el papel y la cabeza de los arquitectos Xavier Rivas Barros, Álvaro Fernández Carballada y José Alonso Carrasco. Trabajan en cinco ciudades distintas: Pontevedra, Vigo, Ourense, A Coruña y Lugo. Pero los tres coinciden en que los nuevos barrios serán más verdes y peatonales, respetarán el entorno urbano y se integrarán con el resto de la ciudad.

Xavier Rivas, que trabaja en los proyectos de Pontevedra (San Mauro, 2.040 viviendas) y Vigo (Ofimático, 2.008), explica que en el segundo «de 210.000 metros cadrados, do orde do 76% son parques, equipamentos e rúas».

Fernández Carballada, responsable de los proyectos de Ourense (Vinteún, 1.640) y A Coruña (Monte Mero, 4.310) afirma que «los planos son mucho más verdes de verdad, porque se está haciendo mucha más zona verde y se está distribuyendo por el medio de las edificaciones», y añade que «las superficies para espacios libres y dotacionales son mayores de las mínimas que establecen los reglamentos».

José Alonso Carrasco, responsable del PIA de Lugo (Sagrado Corazón, 1200 viviendas) explica que «é fundamental o coñecemento dos ámbitos. Pero non só a nivel urbanístico, senón social (...) e non centrarse só no que é o propio ámbito, senón como ese novo barrio inflúe e cambia a vida da zona. A partir de aí, pois a verdade é que a ordenación practicamente saíu rodada».

Trabajar así es posible gracias a los PIA. El secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, recuerda el objetivo en esta legislatura de «desenvolver solo para 25.000 vivendas, cun reparto inicial dun 80 % de vivenda protexida e un 20 % de libre». Para ello se han aprobado 12 proyectos en toda Galicia.

Esa figura debe acortar los plazos para que «as obras estean en execución a finais do 27, principios do 28, con execución simultánea de urbanización e edificación».

Pero los PIA también permiten «reaxustar delimitacións do plan xeral» de forma más ágil, señala García Porto, y eso facilita la planificación a gran escala y con la ciudad en mente.

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Una figura para la gran escala

«Co impulso das Administracións é posible abordar pezas de certa dimensión, porque non é posible que centos de propietarios se poñan de acordo», señala Rivas, que añade: «A vivenda de protección é o ladrillo co que construímos, pero o propósito é tamén facer cidade de calidade».

«Cuando hablamos en Galicia de hacer un desarrollo urbanístico en el que esté de acuerdo el 50 % de la propiedad hablamos de ejércitos de gente. La Xunta ha cogido el toro por los cuernos al empezar, y es lo que se está haciendo en Europa», añade Fernández Carballada, para quien los PIA posibilitan «que los criterios de planeamiento sean de interés público y que la solución de diseño y técnica sea la idónea».

José Alonso Carrasco destaca las ventajas de trabajar «da man da Administración e dos seus técnicos», incluyendo tanto los autonómicos como los municipales, porque eso «aúna boas sinerxías e despois verase materializado no resultado final».

Rivas cita el ámbito en el que trabaja en Vigo: «O nome xa indica cousas, non? Parque ofimático é un mantra que quedou aí dende o plan do 88». La zona representa una realidad urbanística, el «espello roto», un «espazo baleiro» rodeado de barrios desconectados, zonas industriales, vías de comunicación y espacios rurales. Para un urbanista, «é un exercicio apaixonante ordenar un espazo como este para intentar coser, darlle sentido e xerar unha parte da cidade que non só se explique en si mesma, senón que sirva para integrar e explicar o que sucede arredor».

Los residentes afectados podrán acceder a una vivienda como la que ya tenían

Los desarrollos urbanísticos casi siempre han estado rodeados de polémicas y retrasos. Con los PIA, la Xunta ha abordado los problemas detectados en décadas anteriores con el fin de prevenirlos.

A los residentes afectados se les ofrecerá «unha vivenda construída pola Xunta no mesmo ámbito e mesmas condicións que a que tiñan», dice el secretario xeral de Vivenda, Heriberto García Porto.

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Para agilizar los trámites, que en el pasado se prolongaban años y obligaban a los proyectistas a adaptar varias veces los planos a la normativa, se han acortado los tiempos máximos y, en el caso de los que dependen de otras instituciones, «fixemos unha labor de concienciación cos organismos estatais facendo unha visita comercial a cada un para mostrar cales son as nosas intencións de programación», explica García Porto.

Esa cooperación ha funcionado y el proyecto de Lugo ya cuenta con todos los informes sectoriales. La velocidad de gestión contrasta con casos como el de Navia, cuyo plan parcial data del 2020 y aún está en obras de urbanización.

Los tres arquitectos consideran que esa figura tiene futuro. «No se está haciendo así en ninguna comunidad, viene para quedarse», dice Álvaro Fernández Carballada.

Los tres coinciden en que la Administración actúe para garantizar la calidad del planeamiento y reactivarlo. «Desde el 2005 se puden contar con una mano los planeamientos parciales desarrollados en Galicia», dice Carballada. «As administracións teñen que tomar conciencia de que a transformación urbanística e a súa competencia», añade Rivas.