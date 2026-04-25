Encarnación Mayán, fiscala de Memoria Democrática: «Las víctimas del franquismo han sido las grandes olvidadas»
FERROL / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Ostenta este cargo para toda la provincia de A Coruña, fue la primera de su especialidad en Galicia y lo que más le gusta es el contacto con las familias26 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En la aldea de Gourís (Queiruga, Porto do Son), nació Encarnación Mayán el 24 de junio de 1979. Sus padres, agricultores humildes, consiguieron que su hermana se convirtiese en la primera universitaria de la familia.