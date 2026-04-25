Encarnación Mayán, fiscala de Memoria Democrática: «Las víctimas del franquismo han sido las grandes olvidadas»

Mayán, primera fiscala de Memoria Democrática de Galicia, en su despacho en Ferrol. César Toimil

En la aldea de Gourís (Queiruga, Porto do Son), nació Encarnación Mayán el 24 de junio de 1979. Sus padres, agricultores humildes, consiguieron que su hermana se convirtiese en la primera universitaria de la familia.