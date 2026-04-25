Una embarazada realiza la oposición a enfermería desde el hospital Arquitecto Marcide de Ferrol

Foto de las pruebas celebradas este sábado en Silleda

El Sergas celebró este sábado en el recinto ferial de Silleda las oposiciones a la categoría de enfermero especialista. Por la mañana le tocó el turno a matrona y enfermería pediátrica, y por la tarde a familiar y comunitaria y del trabajo. En total se examinaron 1.179 aspirantes y una de ellas tuvo que hacerlo desde el hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, al estar ingresada por embarazo. Un total de 25 mujeres solicitaron el derecho a poder interrumpir la prueba por lactancia, en caso de ser necesario.

En el caso de enfermería obstétrico ginecológica (matrona), se inscribieron 348 personas y se presentaron 293 para 69 plazas. Respecto a enfermería pediátrica hicieron el examen 181 de los 210 admitidos, para un total de 60 plazas. Por la tarde estaban admitidos 838 opositores para la especialidad familiar y comunitaria y se presentaron 679 para 128 vacantes, mientras que en el caso de enfermería del trabajo, con tres plazas, se examinaron 26 de los 32 inscritos.

Este domingo será el turno de la categoría de personal de servicios generales, con más de siete mil inscritos para 236 plazas. El 9 de mayo el recinto ferial de Silleda volverá a acoger a un número importante de opositores, 8.661 están admitidos en la categoría de enfermería, con 1.980 plazas. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por la secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, asistieron esta mañana al inicio de las pruebas, destacando que casi 400 personas se implicaron en las tareas de protección y vigilancia de las pruebas, recordando el protocolo de vigilancia y antifraude que tiene el Sergas. «O compromiso coa estabilidade dos profesionais da sanidade pública require dun gande esforzo económico, de xestión e de loxística», destacó el conselleiro, recordando que en dos fines de semana se desarrollarán las pruebas para acceder a casi 2.500 plazas fijas.