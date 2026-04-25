Besteiro vaticina que en un año «volverá un goberno das boas persoas» a Lugo

El secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la movilización de este viernes en Lugo. Pablo Fernández

«Dentro dun ano volveremos a vernos e volverá un goberno das boas persoas», ha dicho el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, sobre la moción de censura presentada por el PPdeG en Lugo con apoyo de una exconcejala socialista. Besteiro visitó este sábado Ourense para reivindicar la ley general de Sanidad aprobada hace 40 años. En la ciudad de las Burgas tachó de «indigna» e «inmoral» la operación activada por los populares en Lugo. Aseguró que «non vai ter éxito», porque «en política non todo vale». Vinculó su fracaso a las próximas elecciones municipales, cuando se restauraría el gobierno de lo que consideró «boas persoas».

Besteiro también valoró el éxito de la movilización convocada este viernes en la urbe de las murallas contra la moción de censura, y destacó que acudieron «milleiros de veciños de Lugo e, por certo, tamén de fóra de Lugo». Consideró que la protesta, convocada por la plataforma «Democracia si, transfuguismo non», fue un ejemplo de defensa del sistema democrático y también un día «onde nos acordamos das persoas como Paula Alvarellos, a alcaldesa da cidade, de Pablo Permuy e de Olga López, tristemente os tres falecidos».

Los socialistas señalaron que «as tres baixas no grupo socialista deron paso á entrada de María Reigosa», que concurrió en la candidatura socialista y «que agora, xa fóra do partido, comprometeu o seu voto co PP». Recordaron además que gobiernan la ciudad desde hace 27 años. La moción se debatirá en un pleno extraordinario convocado el próximo 7 de mayo.