Casi 14.000 niños de tres años empiezan el cole el próximo curso, 700 menos que hace un año

Foto de archivo de la vuelta al cole en septiembre del año pasado LAURA LEIRAS

Un total de 13.993 pequeños se incorporarán el próximo curso a los centros educativos gallegos en cuarto de infantil. Aunque son datos provisionales, la cifra supone una pequeña bajada de matrícula respecto a este año, en torno a 700 niños de tres años menos. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, avanzó los datos en una visita al colegio de Sestelo-Baión, en Vilanova de Arousa. En Galicia se ofertan 20.466 plazas de este primer curso de los centros educativos, lo que supone que han quedado vacantes casi el 32 %.

Por provincias, Pontevedra registra el mayor porcentaje de plazas libres, el 35,9 %, frente al 26,5 % de Lugo. En cuando a las ciudades, también Lugo es la que presenta menos vacantes, el 12,5 %, mientras que en Ourense y Vigo el 30 % han quedado desiertas.

Una de las preocupaciones de los padres cuando sus hijos inician la etapa escolar es la elección de centro. Casi el 97 % de los alumnos estudiarán en el colegio elegido en primera opción. Solo 435 de estos 13.993 pequeños no han conseguido plaza en donde querían sus familias, por lo que se les asignará otra a través del proceso de baremación.

Por ciudades, en Lugo más del 6 % de los niños tendrán que ir a otro centro y en A Coruña algo más del 5 %. En el caso contrario se sitúa la capital ourensana, en donde solo un niño no ha logrado entrar en el colegio elegido en primera opción.

La matrícula, en junio

Este lunes los centros educativos publicarán el listado de admitidos provisionales, y la relación definitiva se dará a conocer el 15 de mayo. A partir de ahí empieza el proceso de admisión: del 20 al 30 de junio para el alumnado de infantil y primaria y del 23 de junio al 7 de julio en el caso de ESO y bachillerato. En el 2026-2027 los aulas de infantil tendrán un máximo de 20 estudiantes.