La Xunta se desmarca de la propuesta de especializar los aeropuertos y prioriza la importancia de coordinarse en la captación de vuelos

Representantes del Clúster Turismo de Galicia en una reunión con el conselleiro de Presidencia

La propuesta de especializar los aeropuertos no pasa, en este momento, por ser la apuesta principal de la Xunta para las terminales gallegas. Así lo ha aclarado este viernes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, recordando que la idea de centrar Lavacolla en vuelos turísticos y Alvedro y Peinador en los de negocios fue una propuesta del Clúster Turismo de Galicia, una de las varias entidades con las que se ha reunido en las últimas semanas el Gobierno gallego. «Respectamos todas as achegas que se nos fixeron, collemos nota de todas, igual que das que fixeron sucesivas organizacións empresariais e do sector hoteleiro e da hostalería. Pero no que estamos a traballar a día de hoxe é nunha coordinación máis efectiva, tentando sumarnos a ese modelo que ten Aena e pedíndolle ao resto de administracións que se sumen tamén a ese modelo», respondió Calvo al ser preguntado por los periodistas sobre si había algún avance en esa idea de especializar los aeródromos de la comunidad.

El conselleiro puso el acento en la «novidade moi importante» de poder ir «todos xuntos» a la captación de nuevas rutas: «Oxalá podamos ir ás sucesivas convocatorias que existen agora para a captación de voos nas xornadas que hai e que podamos ir todos xuntos. Esa é unha novidade moi importante e non debemos desdeñar ese primeiro paso de poder ir todos xuntos á captación de distintos voos. É o que agora nos temos que plantexar e sería un obxectivo importante de conseguir».

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Diego Calvo hizo estas declaraciones en Santiago, donde participó en la inauguración del XII Encontro de Enxeñaría Civil Galicia-Norte de Portugal. Infraestruturas de conexión na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

Respecto a esas jornadas, el conselleiro destacó la oportunidad de reunir a técnicos y responsables políticos de ambos lados de la raya para «traballar conxuntamente» como Eurorregión. Un tema en el que, señaló, hay todavía mucho en lo que esforzarse. Una de esas cuentas pendientes sería, a su juicio, «seguir pelexando» por la movilidad en tren entre ambos países, y afeó al Gobierno central los retrasos en este campo: «Sabemos que esa conexión entre Galicia e o Norte de Portugal está a ser retrasada indebidamente dende hai tempo, sabemos que manexamos xa un horizonte do ano 2036, incluso do ano 2038, pese ao que nos poida dicir ou seguir dicindo o Goberno».

En el área ferroviaria, Calvo también resaltó que este año se empezará a trabajar conjuntamente con Portugal y con Castilla y León para poner en marcha una oficina de asistencia al ferrocarril, algo que permitirá «seguir avanzando conxuntamente» y dar servicios a los demandantes de ese tipo de infraestructuras, entre los que señaló a empresas logísticas, autónomos o pymes (pequeñas y medianas empresas), además de ayudar a «seguir sendo competitiva como Eurorrexión».