El PSdeG reclama reforzar la plantilla y reducir las esperas en atención primaria tras alertar Contas de la baja inversión en el servicio

Julio Torrado, portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, en una rueda de prensa. XOÁN REY | EFE

El portavoz de Sanidad del PSdeG, Julio Torrado, ha pedido este viernes a la Xunta cambios urgentes en la sanidad gallega, tras la publicación del informe del Consello de Contas en el que se alertaba de que la baja inversión que la Administración gallega realiza en atención primaria, con un porcentaje dos puntos por debajo de la media estatal y que no llega a la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Entre otras cosas, el socialista ha reclamado que se refuerce la plantilla del Sergas, se reordene el sistema y se reduzcan las listas de espera en primaria a 48 horas.

Torrado ha lamentado que Galicia esté ya por debajo del promedio en la inversión por habitante en sanidad y que sea la segunda comunidad autónoma del Estado que menos invierte en atención primaria, ante lo que ha pedido un cambio de rumbo.

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El responsable socialista ha urgido a la Xunta a tomar medidas urgentes por la situación precaria del personal sanitario, dado que el informe de Contas también indica que uno cada cuatro profesionales de la sanidad gallega tiene un contrato temporal. Una situación que considera «unha aberración» en un sistema sanitario «que necesita especialización, moitísima eficiencia e profesionais vinculados e estables».

En ese área laboral, Torrado también ha acusado al Ejecutivo gallego de gestionar los recursos humanos del sistema sanitario gallego «tirando un dado», a la vista de que el informe del ente fiscalizador habla de convocatorias de empleo «acumuladas, pero que non se concretan en dous ou tres anos».