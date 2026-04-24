Pontón llega a Brasil para reunirse con el Gobierno de Lula da Silva y trasladarle el potencial de las empresas gallegas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, junto a la eurodiputada Ana Miranda, este viernes en Brasilia.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, arrancó este viernes su viaje a Brasil y avanzó que se reunirá con el Gobierno de Lula da Silva para tratar con él «a capacidade empresarial» de Galicia. El objetivo, apuntó, es mejorar «as relacións comerciais» entre los dos territorios, que actualmente están marcadas por un déficit comercial considerable en favor de Brasilia. Tras afirmar que busca «corrixir o actual desequilibrio» en la balanza, recordó que Galicia exporta productos por valor de 70 millones de euros mientras que importa 250 millones.

Pontón, que viajó a Brasilia acompañada de la eurodiputada Ana Miranda, asistirá al octavo Congreso del Partido dos Trabalhadores (PT), al que pertenece el presidente Lula da Silva, y al que le trasladará que la comunidad gallega cuenta con empresas «de primeiro nivel» en sectores estratégicos, dijo, como la pesca, la acuicultura o la construcción naval. También comentó que las empresas gallegas «poden colaborar ao desenvolvemento económico do Brasil», algo que, a su vez, puede ser positivo para la internacionalización del tejido empresarial gallego.

La portavoz nacional del Bloque también destacó la importancia de promover las relaciones culturales y lingüísticas, por lo que defendió la necesidad de impulsar la ley Paz Andrade para aprovechar las oportunidades económicas y culturales que representa la lusofonía. «É unha oportunidade que debemos aproveitar», subrayó, reclamando que la normativa se desarrolle efectivamente para así estrechar lazos con los 213 millones de habitantes que tiene Brasil. Considera fundamental promover «un maior intercambio universitario» y fortalecer la colaboración en el ámbito de la investigación, particularmente en áreas como «as ciencias do mar, a biotecnoloxía, a lingua e a cultura».

Pontón también se dirigió a los gallegos que residen en el país. «En Brasil, ademais, residen 54.000 galegos e galegas, a segunda comunidade de residentes de ascendencia galega máis grande do mundo, e tamén queremos compartir como está a comunidade, que proxectos ten e como poden ver a Galiza como un lugar no que poder investir e ao que retornar», aseguró en declaraciones a los medios.