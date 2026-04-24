Muere Rosina Abellás Álvarez, veterana de los gabinetes de Feijoo y Rueda

Rosina Abellás Álvarez, con Alfonso Rueda tras su investidura como presidente de la Xunta en el 2024.

«Fue la más trabajadora y la más leal. Y por eso tanta gente siente hoy que anoche nos dejara», ha escrito este viernes Alberto Núñez Feijoo en sus redes sociales sobre Rosina Abellás Álvarez, que formaba parte de los gabinetes de la Presidencia de la Xunta desde el 2009 y murió este jueves a los 57 años.

También Alfonso Rueda, con quien siguió trabajando, mostró su pesar por su fallecimiento: «Se fue Rosina. Luchando y trabajando hasta el final, como vivió. Dando ejemplo. Así la recordaremos. Aunque la echemos mucho de menos». Rueda acompañó su mensaje con una fotografía con ella tomada el día de su investidura como presidente en el 2024.

Rosina Abellás nació en Tui, aunque hizo su vida y se sentía de Vilagarcía. Estaba casada y tenía dos hermanas. Se licenció en Empresariales en la USC y trabajó en el Instituto Galego de Vivenda e Solo. Entre el 2005 y el 2009, con el bipartito PSdeG-BNG, estuvo en el área de Turismo. En septiembre de ese año, Núñez Feijoo la incorporó al gabinete de la Presidencia. Era la más veterana de ese departamento, del que era en la práctica la número dos. Fue diagnosticada de cáncer en el 2012 y se convirtió, señalan sus compañeros, en un «exemplo de vida e fortaleza». Sufrió recaídas y problemas asociados a la enfermedad, pero hasta el final lució «gran enerxía e vitalidade, contaxiaba ganas», y volvió a trabajar al gabinete siempre que pudo. Era «moi querida» por esa actitud vital y porque se «preocupaba e axudaba» a compañeros de la Xunta que sufrían la misma dolencia. Era el miembro del gabinete que más tiempo llevaba sirviendo en la Xunta. Asumió con generosidad ese rol de veterana, apoyando a los nuevos miembros del equipo, y era reconocida por su precisión en la recogida de datos y elaboración de informes, también en tareas de coordinación. Su carrera se centro en el «moi importante» trabajo interno, sin el que las cosas no salen adelante, pero su gran afición, recuerdan quienes la conocían, eran el mar y salir a navegar.

Sus restos mortales están siendo velados en el Tanatorio de Arousa Santa María Caleiro, está previsto que el entierro tenga lugar mañana a las 13.00 horas.