Los migrantes que llegan a Galicia son más jóvenes que quienes abandonan la comunidad

Panel de llegadas en un aeropuerto gallego XOAN A. SOLER

Pese a que el saldo demográfico (la diferencia entre muertes y nacimientos) sigue jugando malas pasadas, Galicia sí consigue atraer población desde otras comunidades autónomas y países. Así lo confirma el informe de indicadores migratorios hecho público este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Los datos se refieren al año 2024, y dejan el saldo migratorio positivo más alto de la serie histórica: llegaron a Galicia 30.325 personas más que las que dejaron el territorio. Un año antes, la diferencia no llegaba a los 26.000.

Pero además, en una autonomía donde el envejecimiento de la población es la tónica, estos nuevos residentes aportan juventud. La edad media de los inmigrantes (llegados tanto desde otros puntos de España como desde terceros países) es de 35,5 años. Esa media de edad ha bajado 1,5 años en el último decenio. Justo los mismos que ha subido la edad media de quienes emigran desde Galicia, que se sitúa ya en los 38,1 años.

De entre quienes llegaron a Galicia (algo más de 67.000 personas en todo el 2024), fueron mayoría los llegados desde el extranjero (un 65,9 %), aunque es cierto que uno de cada tres llegó procedente de alguna otra comunidad autónoma.

Si se relacionan los datos de migraciones con la población se obtienen las tasas de migración, que ayudan analizar mejor aún la tendencia a emigrar o recibir nuevos residentes de un territorio. En concreto, en el 2024 emigraron de Galicia 13,5 personas por cada mil habitantes, y entraron 24,7. La tasa de entrada lleva desde el año 2016 superando a la de salida.

Si esas tasas se analizan dentro de los grupos de población en edad laboral (entre los 16 y los 64 años), los datos siguen siendo positivos para la comunidad. La tasa de emigración en ese grupo de edad fue del 46,6 por cada mil habitantes, y la de inmigración, de 59,9.

Además, los datos son positivos en las siete principales ciudades gallegas. Ferrol es, en concreto, la que tiene una diferencia más alta entre tasa de entrada y de salida, con 25,6 puntos de diferencia: seguida de Santiago, con casi 32 puntos. Pontevedra y Vigo son, sin embargo, las más igualadas, con diferenciales de 7,5 y 9,5 puntos, respectivamente. Todo ello incluyendo tanto migraciones como cambios de residencia dentro de la comunidad.

Más extranjeros en grupos de edad intermedia

Los distintos movimientos del 2024 llevaron a inaugurar el 1 de enero del 2025 con 174.494 residentes extranjeros en Galicia, representando el 6,4 % de la población, de nuevo el valor más elevado de la serie y un 0,7 % más que un año antes.

Esa población de nacionalidad no española tiene especial peso en grupos de edad con interés para el mercado laboral. Y es que el mayor porcentaje de persona extranjeras residentes en Galicia se da en los grupos de 25 a 34 años y de 35 a 44 años. En ambos casos son el 21,2 %, es decir una de cada cinco personas.

En el extremo contrario, el grupo de edad en el que están menos representados es, precisamente, el de quienes ya han pasado la edad teórica de jubilación. Solo hay un 7,1 % de extranjeros entre la población de 65 o más años, según la revisión hecha por el IGE.