Los ingenieros portugueses plantean coordinar la oferta del aeropuerto de Oporto, al borde de la saturación, con las tres pistas gallegas

XII Encuentro de la Ingeniería Civil Galicia-Norte de Portugal +

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, participó este viernes en la inauguración del XII Encuentro de Ingeniería Civil Galicia-Norte de Portugal, donde destacó el «papel clave» de las infraestructuras de transporte para el desarrollo de la Eurorregión. Calvo incidió en la necesidad de completar el corredor atlántico ferroviario con la conexión hasta Ferrol por el norte y hasta Portugal por el sur, como pilar fundamental para reforzar la competitividad del noroeste peninsular. En el encuentro también participó la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontenla, con una conferencia en la que abordó las principales limitaciones de la red ferroviaria gallega y la necesidad de avanzar en los proyectos de autopistas ferroviarias propuestos por Galicia para impulsar el transporte de mercancías por tren. Calvo anunció la creación de una Oficina Técnica del Ferrocarril que, liderada por la Xunta, ofrecerá asesoramiento especializado y apoyo a empresas y administraciones para facilitar la integración del tren en las cadenas logísticas.

El encuentro entre ingenieros gallegos y portugueses no solo se centró en el ferrocarril. El presidente de la Ordem dos Engenheiros de Portugal-Región Norte, Bento Aires, defendió «una conexión profunda en la Eurorregión, especialmente entre Oporto y Vigo». «Pienso que las infraestructuras portuarias y aeroportuarias pueden ser compartidas». En este sentido, detalló que el aeropuerto de Oporto «está casi saturado y pienso que los aeropuertos de Galicia pueden ser un importante complemento», dijo en referencia a una coordinación efectiva de la oferta entre los cuatro aeropuertos, no solo entre los tres gallegos. Diego Calvo apostó por una estrategia coordinada para las tres terminales gallegas en el marco de la propuesta de Aena, consistente en sumar la colaboración de todas las administraciones para la captación de nuevas rutas con el objetivo de que sean rentables y sostenibles en el tiempo.

El embajador de Portugal en la OCDE, Rui Moreira, siguió esta estela de colaboración entre Galicia y el norte de Portugal, dos territorios que tienen pendiente una conexión de alta velocidad que aún no ha salido de los papeles de los proyectos a las dos orillas del Miño. «Hasta ahora no hemos sido capaces de resolver el problema de las infraestructuras», aseguró Moreira, que también apostó por la complementariedad de los puertos y aeropuertos. Por ejemplo, especializando algún aeropuerto «en el transporte de mercancías» y aprovechando las conexiones de España y Portugal con algunos países latinoamericanos.

El director de Planeamiento Estratégico de Infraestructuras de Portugal, Eduardo Piares, dejó muy clara la indefinición de los plazos en el proyecto ferroviario entre Oporto y Valença, al asegurar que el trazado de alta velocidad que unirá Oporto con Vigo se prevé para el 2033, pero podría retrasarse hasta el 2036-39.

Tanto el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, como el decano de la Demarcación de Galicia, Enrique Urcola, destacaron la importancia de las infraestructuras de transporte en el desarrollo de la Eurorregión. «La ingeniería civil no solo construye obras, construye territorio y favorece el bienestar social», dijo Urcola.