Más de 1,6 millones de españoles llevan a Galicia en sus apellidos

Carlos Punzón
CARLOS PUNZÓN VIGO / LA VOZ

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Señal que da la bienvenida al núcleo de Caamaño, en O Porto do Son, en una imagen de archivo.
Señal que da la bienvenida al núcleo de Caamaño, en O Porto do Son, en una imagen de archivo. MARCOS CREO

Hasta 190 topónimos de localidades gallegas aparecen en el censo de residentes; Castro, Marín y Santos, los más numerosos. Puedes localizarlos en el buscador de esta noticia

25 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En España viven casi 69.000 personas que se apellidan Galicia. Incluso cinco de ellas son Galicia por parte de padre y Galicia por la rama materna también. Otros más de cinco mil son Gallego o

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