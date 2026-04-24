Más de 1,6 millones de españoles llevan a Galicia en sus apellidos
VIGO / LA VOZ
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Hasta 190 topónimos de localidades gallegas aparecen en el censo de residentes; Castro, Marín y Santos, los más numerosos. Puedes localizarlos en el buscador de esta noticia25 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En España viven casi 69.000 personas que se apellidan Galicia. Incluso cinco de ellas son Galicia por parte de padre y Galicia por la rama materna también. Otros más de cinco mil son Gallego o