Las víctimas del tráfico: «Ojalá nadie tenga que llamar nunca al 018»

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Jeanne Picard (centro), delegada de Stop Accidentes en Galicia, se emocionó al relatar su experiencia como víctima durante la presentación del teléfono 018.
Jeanne Picard (centro), delegada de Stop Accidentes en Galicia, se emocionó al relatar su experiencia como víctima durante la presentación del teléfono 018. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

«Somos las victimas escondidas detrás de las estadísticas», dijo Jeanne Picard, delegada en Galicia de Stop Accidentes, que aplaude la puesta en marcha del teléfono de ayuda

23 abr 2026 . Actualizado a las 19:02 h.

Representantes de las asociaciones de víctimas de siniestros de tráfico aplauden la puesta en marcha del teléfono gratuito 018 para la atención a quienes sufren un accidente y destacan que ofrecerá acompañamiento y orientación «en

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