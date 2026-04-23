Las víctimas del tráfico: «Ojalá nadie tenga que llamar nunca al 018»
REDACCIÓN / LA VOZ
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«Somos las victimas escondidas detrás de las estadísticas», dijo Jeanne Picard, delegada en Galicia de Stop Accidentes, que aplaude la puesta en marcha del teléfono de ayuda23 abr 2026 . Actualizado a las 19:02 h.
Representantes de las asociaciones de víctimas de siniestros de tráfico aplauden la puesta en marcha del teléfono gratuito 018 para la atención a quienes sufren un accidente y destacan que ofrecerá acompañamiento y orientación «en