Las víctimas del tráfico: «Ojalá nadie tenga que llamar nunca al 018»

Jeanne Picard (centro), delegada de Stop Accidentes en Galicia, se emocionó al relatar su experiencia como víctima durante la presentación del teléfono 018. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Representantes de las asociaciones de víctimas de siniestros de tráfico aplauden la puesta en marcha del teléfono gratuito 018 para la atención a quienes sufren un accidente y destacan que ofrecerá acompañamiento y orientación «en