Santiago acolle este venres unha xornada sobre o pasado, presente e futuro da Psicoloxía Clínica
Está organizada pola Asociación de Psicoloxía Clínica do Sergas polo seu 30 aniversario e agardan a participación de máis dun centenar de profesionais23 abr 2026 . Actualizado a las 12:20 h.
A Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela (USC) acollerá este venres 24 de abril o encontro anual da Asociación de Psicoloxía Clínica do Sergas (APCS), que este ano celebra o seu 30 aniversario. A xornada busca ser un espazo de reflexión compartida sobre os principais retos da profesións. Estímase que participarán máis dun centenar de profesionais, entre especialistas e residentes, consolidando a cita como unha referencia para o intercambio profesional e a cohesión do colectivo.
Baixo o título 30 anos da APCS: Pasado, Presente e Futuro, celebraránse tres mesas redondas que abordarán a evolución da Psicoloxía Clínica en Galicia, desde unha perspectiva histórica, actual e de futuro.
A primeira desas mesas (Facendo grupo. Pasado, que nos moveu?), ofrecerá unha revisión da historia da asociación e do seu papel na defensa da especialidade. Nela participarán Cándido Amorín Fiuza, Santiago Lago Canzobre e Yolanda Castro Casanova, todos eles expresidentes da APCS.
A segunda (Presente: En movemento) dará voz a distintos grupos de traballo activos na actualidade. Intervirán Lidia Sánchez Edreira, Sara Salas Díaz e Delia Guitián Rodríguez, que compartirán experiencias vinculadas á atención primaria, ás unidades de saúde mental e á coordinación da Psicoloxía Clínica no contexto galego. Tamén se abordará a reactivación da Mesa Galega da Psicoloxía Clínica, nunha liña de traballo orientada a unha maior autonomía e visibilidade da especialidade.
Pola tarde será o turno da mesa titulada Futuro: Cara onde nos movemos. Centrarase nos desafíos e oportunidades da profesión. Patricia María Tamara Rego Ribeiro abordará o malestar e o burnout profesional na práctica clínica, as súas fontes e posibles liñas de mellora e coidado dos profesionais. Pola súa banda, María Alonso Suárez presentará unha reflexión sobre a supervisión grupal e os retos na adquisición do rol de terapeuta durante a formación especializada.
A programación do encontro completarase cunha asemblea extraordinaria da asociación e unha cea de confraternización con motivo do seu 30 aniversario.