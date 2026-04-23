Psicólogas y trabajadoras sociales denuncian que no pueden acceder a plazas de mayor nivel por «el mal hacer» de la Xunta

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, el miércoles en el Parlamento gallego PACO RODRÍGUEZ

Las trabajadoras sociales y psicólogas de la Xunta que llevan 14 años o más a la espera de un concurso de traslados no celebran las palabras del conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, que destacó el miércoles en el Parlamento que esta «é a lexislatura dos concursos de traslados» y de la movilidad «sen precedentes». El personal técnico facultativo del ámbito social dice seguir sin encontrar solución al bloqueo en su carrera profesional al no poder acceder a plazas de mayor interés, por su nivel y remuneración, funcionarios que superan las dos décadas de experiencia. Habría unas doscientas personas afectadas por esta situación.

El conselleiro reiteró el compromiso de la Xunta con el nuevo ingreso y la movilidad del personal de las escalas sociales, recordando la convocatoria de cerca de 1.500 plazas de acceso libre y promoción interna en procesos selectivos de nuevo ingreso desde el 2019. «No que se refire á mobilidade, en xullo de 2025 convocouse o concurso de traslados de escalas sociais, con 1.501 prazas, do que en marzo se publicaron as puntuacións provisionais», afirmó en el Parlamento.

La parlamentaria socialista Patricia Iglesias acusó a Corgos de faltar a su palabra y de «un trato desigual» al no duplicar las plazas afectadas por resoluciones judiciales para la movilidad de estos funcionarios, mientras que sí lo hizo en escalas de ciencias. El conselleiro lo justificó en «unha situación excepcional que non se pode aplicar de forma xeralizada e, a priori, a todas as escalas e postos». Para los afectados, que se organizan en la Plataforma Técnicos da Xunta en Loita, Corgos no respondió ante su situación.

Eva Rial, psicóloga en el servicio de menores de Vigo con 23 años de servicio en la Administración, es una de ellas y afirma que «fueron retirando plazas del concurso de traslados». Muchas, del nivel 26: «Yo después de 23 años de servicio en la administración ocupo un nivel 22 en el servicio de menores. Al retirar estas plazas, no puedo progresar en mi carrera profesional, ya que las de niveles altos en las escalas altas son muy pocas (solo las de los juzgados). Las mil y pico plazas ofertadas proceden de la estabilización de las personas del Consorcio y de niveles muy bajos».

Asegura Rial que «por un error o incompetencia de la Administración esas plazas fueron retiradas del concurso». La Xunta, dice, tendría que haber tenido en cuenta los antecedentes de otras sentencias, una de ellas de una veterinaria en Lugo, y no ofertar estas plazas a los funcionarios provisionales. «Con ese error cortan la carrera profesional a muchas personas como yo que llevamos muchos años esperando el concurso para poder acceder a un puesto en el que cobras más y no estás expuesto a los riesgos psicosociales a los que te enfrentas trabajando en el servicio de menores», asegura.

Respecto a la continuidad de la prestación de servicios públicos, señala la psicóloga que al acumular los procesos «van a generar un caos». «Nos vamos a mover todos a la vez (traslados, nuevo ingreso y estabilización). En el servicio de menores aproximadamente más de la mitad de los técnicos nos vamos a mover, y eso pasará en todos los servicios... No van a garantizar la continuidad de los servicios públicos», afirma.

«Estamos cansados y agotados de la falta de planificación a nivel personal en la Administración. Es la responsable de haber ofertado plazas a funcionarios en régimen provisional, con niveles altos, sin haber convocado el concurso de traslados», afirma Eva Rial, que desde el 2008 no ha podido cambiar de plaza.

Denuncia el colectivo que con su experiencia y formación no puedan acceder a las plazas de mayor nivel y mejor remuneradas, progresando en su carrera. «Nos parece injusto y la Xunta no da ninguna solución después de tantos años. Vemos cómo nos retiran las plazas de mayor nivel», señala Rial, que critica que el personal del ámbito social «no tiene por qué ser un daño colateral del mal hacer de la Xunta». Se refiere a que se alterara el orden de elección, que tendría que haber sido primero el concurso de traslados y después la oferta de plazas de nuevo ingreso, y no al revés. Valorarán emprender acciones legales contra la Xunta.