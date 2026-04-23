El PPdeG cierra filas con la moción de censura de Lugo y acusa de «hipocrisía sen límite» a PSdeG y BNG

«Todo el mundo entenderá que esto es un sistema y una posibilidad democrática que nosotros hemos utilizado igual que han utilizado otros», ha dicho el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre la moción de censura en Lugo.

Rueda, a preguntas de la prensa en su viaje a China, añadió que «el mecanismo de la moción de censura está previsto en la ley y lo han utilizado el Partido Socialista y el BNG para desalojar a alcaldes del Partido Popular».

El líder del PPdeG recordó que su partido se quedó en Lugo a «muy pocos votos» de la mayoría absoluta y «ganó clarísimamente las elecciones». Ante la situación que se ha dado durante los tres últimos años en Lugo, marcada por «mucha estabilidad», con una primera alcaldesa —Lara Méndez— que renunció al cargo tras solo siete meses, consideró «lógico» que un «partido de gobierno» que tenga la oportunidad actúe.

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, también defendió la moción que calificó «de impulso» ante la «inestabilidade» del gobierno PSdeG-BNG.

Prado denunció la «hipocrisía sen límite» de esos partidos por acusarles de «corrupción política baseada no transfuguismo» cuando en Noia se apoyaron en un tránsfuga del PP para acceder a la alcaldía.

También vaticinó que dentro de un año los lucenses «valorarán moi positivamente» la moción, ya que «Elena Candia escolle Lugo e aos lucenses», mientras que la socialista Lara Méndez «optou por deixar aos seus veciños» para ir al Parlamento.

También reprochó a la oposición que acusen al PP de «aproveitarse das desgraciadas mortes acontecidas nas filas socialistas», cuando «os únicos que empregaron isto foron os propios socialistas», que en marzo lucieron unas camisetas que decían: «Se o barco afunde, convertémolo en submarino», coincidiendo con la ausencia de una concejala socialista del pleno por enfermedad.

Prado también lamentó que alcaldes socialistas, como la coruñesa Inés Rey, hayan llamado a sus militantes a concentrarse el viernes en Lugo, ofreciendo incluso organizar el desplazamiento: «A única alcaldesa condenada en Galicia por transfuguismo ofrece autobuses para encher Lugo con militantes de toda a comunidade», denunció.

También agradeció a la exsocialista María Reigosa, que apoyará la moción de censura, su iniciativa para «favorecer os intereses da veciñanza», y reprochó que la oposición la haya acusado de estar movida por una supuesta plaza de funcionaria en comisión de servicio a la que ha dicho que no se presentará.