Na primeira charla sobre topónimos: «Sempre dixemos ''Alberguería'' co ''e'', e queriamos deixalo así»

Vicente Feijoo, á esquerda, durante a presentación da charla, o mércores no multiúsos de Moraña. SERGIO SUEIRO

«Alguén me di por que se perden os nomes dos lugares?». A pregunta faina o filólogo Vicente Feijoo (O Riós, 1975) e, de súpeto, unha ducia de nenos erguen a man para propoñer unha resposta.