Na primeira charla sobre topónimos: «Sempre dixemos ''Alberguería'' co ''e'', e queriamos deixalo así»

Jorge Noya
JORGE NOYA MORAÑA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Vicente Feijoo, á esquerda, durante a presentación da charla, o mércores no multiúsos de Moraña.
Vicente Feijoo, á esquerda, durante a presentación da charla, o mércores no multiúsos de Moraña. SERGIO SUEIRO

Vicente Feijoo inaugurou en Moraña as conferencias nas que explica a orixe dos nomes dos lugares e respondeu ás queixas dos veciños

24 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

«Alguén me di por que se perden os nomes dos lugares?». A pregunta faina o filólogo Vicente Feijoo (O Riós, 1975) e, de súpeto, unha ducia de nenos erguen a man para propoñer unha resposta.

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete hoy