Na primeira charla sobre topónimos: «Sempre dixemos ''Alberguería'' co ''e'', e queriamos deixalo así»
MORAÑA / LA VOZ
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Vicente Feijoo inaugurou en Moraña as conferencias nas que explica a orixe dos nomes dos lugares e respondeu ás queixas dos veciños24 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Alguén me di por que se perden os nomes dos lugares?». A pregunta faina o filólogo Vicente Feijoo (O Riós, 1975) e, de súpeto, unha ducia de nenos erguen a man para propoñer unha resposta.