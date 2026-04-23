La moción de censura tensa la relación entre PP y PSdeG

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, durante un acto ayer donde confirmó que será candidato. Pablo Fernández

Desde hace algo más de dos años, cada dos semanas en el pleno del Parlamento gallego, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y su número dos y exalcaldesa de Lugo, Lara Méndez, se sientan en sus escaños frente a la vicepresidenta de la Cámara y futura regidora lucense, Elena Candia. Al cruzar inevitables miradas durante las largas horas de sesión, intercambian recordatorios de un pasado conflictivo a tres bandas: la documentación entregada por el PP en la Fiscalía de Lugo en el 2013 que llevó a la imputación de Besteiro, la moción de censura contra Candia en su breve etapa como presidenta de la Diputación de Lugo, las últimas elecciones municipales en las que la candidata popular se quedó a las puertas de la absoluta frente a Méndez.

Los caminos han vuelto a cruzarse esta semana con el registro de una moción de censura apoyada en la tránsfuga María Reigosa. Una maniobra que cumple con la ley y la reciente doctrina del Tribunal Constitucional, pero que para los socialistas supera cualquier límite moral al presentarse tras la muerte de tres concejales este mandato, la última de ellas hace apenas un par de semanas. «Estamos fronte a malas persoas», denunció ayer el secretario xeral del PSdeG, en un tono mucho más severo del habitual en su discurso. Besteiro quiso reivindicar «o goberno das boas persoas, das persoas con conciencia, con límites, cunha diferenza entre o ben e o mal» que, según él, representa el bipartito actual, frente a lo que supone el grupo promotor de la moción.

El líder socialista defendió que en el consistorio lucense había «unha estabilidade clara» gracias a que contaban con presupuestos aprobados, y recordó la fuerte carga emocional vivida durante el último año tras «a morte de tres compañeiros socialistas, da alcaldesa e de dous compañeiros máis». Tildó así el movimiento impulsado por Candia como una «compraventa vergoñenta», un mero «amaño para intentar defender algo indefendible» accediendo al gobierno «pola porta de atrás». También apuntó al presidente de la Xunta, que el miércoles iniciaba su viaje institucional a China, advirtiendo que «o silencio e a calada de Rueda o sitúa no marco da inmoralidade». Precisamente desde el país asiático replicó el titular del Ejecutivo gallego que el PP «é un partido de goberno», y que si tiene «unha oportunidade», debe aprovecharla.

La número dos del PP gallego, Paula Prado, se revolvió ayer contra el relato difundido por los socialistas. En rueda de prensa en la sede del partido, la secretaria xeral criticó que tanto PSdeG como BNG acusan a los populares de aprovecharse «das desgraciadas mortes acontecidas nas filas socialistas», cuando, según denunció, fueron ellos mismos quienes utilizaron estos casos «con chistes». Mostró una fotografía en la que posan varios concejales del grupo de gobierno durante una comida, en la que portaban camisetas con el lema «Se o barco afunde, convertémolo en submarino». «Nós si que non imos entrar nese fango», resaltó Prado, quien defendió el papel de Reigosa en la moción: «Eu creo que viu en Candia e no grupo popular unha opción de servir aos veciños de Lugo e aportar, despois dunha decepción moi grande».

A lo largo de esta semana, Paula Prado afeó al PSdeG la incoherencia de calificar de «corrupción política» la operación de Lugo mientras los socialistas, con el apoyo del BNG y de un exconcejal del PP, se hicieron con la alcaldía de Noia en una moción de censura similar. Besteiro negó cualquier parecido: «É absolutamente incomparable», respondió ayer, recordando de nuevo el peaje emocional sufrido por los ediles socialistas de Lugo por la muerte de tres compañeros de gobierno.

En medio de este intercambio, el aún alcalde de Lugo, Miguel Fernández, despejó su futuro diciendo que será candidato en las elecciones del 2027: «Non hai debate (...) Vou ser eu».

El PP es primera fuerza en Lugo desde el 2011, pero el bipartito le supera en votos

El Partido Popular resultó ganador en nueve de las últimas once elecciones municipales en Lugo. Es decir, en todas salvo las de 1979, cuando Alianza Popular no se presentó pero sí lo hizo la UCD, con José Novo Freire como candidato, primer alcalde democrático en la ciudad amurallada.

Los mejores resultados de los populares se registraron en 1995, cuando obtuvo su única mayoría absoluta con el 46,5 % de los votos, barrera que no superó ni en el 2011, con el 44,2 % de los sufragios, ni en el 2023, con 43,6 %. El PSdeG está lejos de su registro histórico del 2003, cuando obtuvo más de la mitad de los apoyos (51,3 %), al obtener hace tres años el 27,7 %. Sin embargo, la subida del BNG al 19,9 % —su segundo mejor resultado— permitió al bipartito superar en votos al PP.