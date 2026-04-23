El año que cambió el escenario político en Lugo
LUGO / LA VOZ
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El PSdeG sostuvo durante lo que va de siglo el mando del Concello y va camino de los 20 años en la Diputación, pero lo ocurrido en los últimos meses y la moción de censura pueden cambiar el ciclo26 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Lugo y su provincia, a nivel político, tienen mucho simbolismo para el socialismo gallego. La entrada en el siglo XXI fue el inicio de un cambio. El territorio y la capital que se sustentaban desde