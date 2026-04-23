El año que cambió el escenario político en Lugo

Suso Varela Pérez
Suso Varela LUGO / LA VOZ

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Elena Candia, despidiéndose de Elena Candia tras dejar la alcaldía de Lugo, en una imagen del 2024.
Elena Candia, despidiéndose de Elena Candia tras dejar la alcaldía de Lugo, en una imagen del 2024. ALBERTO LÓPEZ

El PSdeG sostuvo durante lo que va de siglo el mando del Concello y va camino de los 20 años en la Diputación, pero lo ocurrido en los últimos meses y la moción de censura pueden cambiar el ciclo

26 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Lugo y su provincia, a nivel político, tienen mucho simbolismo para el socialismo gallego. La entrada en el siglo XXI fue el inicio de un cambio. El territorio y la capital que se sustentaban desde

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