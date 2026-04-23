Los gallegos con mejores notas en el examen para hacer la residencia eligen los hospitales de Vigo y Santiago

Elisa Álvarez González
E. Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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Paula Crespo obtuvo la sexta mejor nota en el examen PIR y se formará en el Chuvi
Paula Crespo obtuvo la sexta mejor nota en el examen PIR y se formará en el Chuvi Santi M. Amil

La número 6 del PIR, Paula Crespo, se formará durante cuatro años en el Chuvi, mientras que Sergio Maestro, novena mejor nota en el BIR, irá al CHUS

23 abr 2026 . Actualizado a las 14:54 h.

Dos gallegos se quedaron entre los diez mejores de España en las pruebas de formación sanitaria especializada, es decir, el examen mir, EIR, BIR, FIR, PIR... En concreto, Paula Crespo Morais obtuvo la sexta mejor

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