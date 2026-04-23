Los gallegos con mejores notas en el examen para hacer la residencia eligen los hospitales de Vigo y Santiago

Paula Crespo obtuvo la sexta mejor nota en el examen PIR y se formará en el Chuvi Santi M. Amil

Dos gallegos se quedaron entre los diez mejores de España en las pruebas de formación sanitaria especializada, es decir, el examen mir, EIR, BIR, FIR, PIR... En concreto, Paula Crespo Morais obtuvo la sexta mejor