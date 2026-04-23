Galicia pierde durante 35 días su principal aeropuerto por obras muy cerca del verano

Imagen del panel de llegadas en el aeropuerto de Lavacolla PACO RODRÍGUEZ

El aeropuerto de Santiago permanecerá cerrado al tráfico aéreo desde la medianoche de ayer y durante las próximas cinco semanas por obras de renovación de la pista. La inoperatividad de Lavacolla complicará la movilidad de decenas de miles de viajeros —el año pasado, el Rosalía de Castro dio servicio en ese mismo período a 340.000 personas— y dejará a Galicia sin la que es su principal puerta de entrada de turistas por vía aérea. Durante estos 35 días, Alvedro asumirá alrededor del 80 % del tráfico que no podrá atender la terminal compostelana, lo que pondrá a prueba la capacidad del aeropuerto coruñés para atender hasta 140 operaciones semanales más. La incidencia en Peinador será mínima, con apenas cinco operaciones comerciales más en Vigo y un impacto que será mayor en el movimiento de mercancías.

Sí lo notarán los viajeros y los trabajadores de las empresas que prestan asistencia en tierra a las aerolíneas. Los usuarios de Santiago, o que tienen en Lavacolla su aeropuerto de referencia, saben desde hace meses que volarán desde o hacia A Coruña, o bien que el servicio para el que tenían billete quedó cancelado, en función de la aerolínea y de la ruta elegida. Para los que tienen que desplazarse a Alvedro, el principal problema es la limitada disponibilidad de transporte público, un déficit que la Xunta, a instancias de Aena, intenta mitigar con el refuerzo de los autobuses que conectan la estación intermodal de Santiago con la terminal coruñesa. Así, de lunes a viernes, saldrán cuatro buses de refuerzo, que se sumarán a los dos que estaban operativos hasta ahora. Serán, por tanto, seis en cada sentido, que bajarán a tres los sábados y a dos los domingos y festivos.

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Aunque también algunos trabajadores del aeropuerto se ven abocados a desplazarse a Alvedro. En el caso de la empresa que presta asistencia en tierra a Vueling, Iberia o Air Nostrum, cinco trabajadores de rampa y cinco administrativos viajarán de lunes a viernes desde Santiago. Invertirán dos horas de su jornada laboral de ocho para ir a Alvedro y regresar. En el caso de la terminal de mercancías, desde Vigo llegará cada mañana un camión con contenedores de DHL, lo que requerirá dos turnos de trabajo en Lavacolla: uno matinal para descargar lo que llegue de Peinador y otro vespertino para llenar de paquetes el camión de vuelta.

Otros empleados aprovecharán el parón para realizar cursos. United Airlines, por ejemplo, formará durante dos semanas a los administrativos que prestarán servicio desde el 28 de mayo en la nueva ruta con Nueva York. Pero son muchos más los trabajadores que tienen que acogerse a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), una alternativa que también han ofrecido al personal de los negocios que desarrollan su actividad dentro de la terminal, como cafeterías, tiendas o quioscos, si bien, en este caso, muchos optaron por la posibilidad de encajar sus vacaciones en las fechas del cierre.

Los trabajadores que prestan servicio en tierra siguen quejándose de falta de información, aseguran desde UGT. Sostienen que Aena mandó tarde la documentación para el ERTE de fuerza mayor. Asumen que hay una parte que era más impredecible, porque las aerolíneas estuvieron reubicando vuelos hasta hace unos días, pero denuncian que el gestor aeroportuario sí pudo actuar con mayor diligencia, ya que el cierre del aeropuerto lleva más de un año programado.