Galicia dedica a atención primaria menos de la mitad de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud

Mario Beramendi Álvarez
Mario Beramendi

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Una sala de espera en el ambulatorio Concepción Arenal de Santiago (foto de archivo)
Una sala de espera en el ambulatorio Concepción Arenal de Santiago (foto de archivo) Sandra Alonso

Un informe del Consello de Contas muestra que el 40 % de los concellos carecen de servicio de pediatría en sus centros de salud y que otro 30 % se ven obligados a compartirlo

23 abr 2026 . Actualizado a las 13:31 h.

El Consello de Contas, la institución estatutaria encargada de fiscalizar el sector público autonómico, acaba de hacer público un informe sobre la atención primaria en Galicia en la que traza un panorama poco alentador sobre

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