Educadoras infantiles reclaman el reconocimiento de la etapa cero a tres años como nivel educativo y adscribirse a la Consellería de Educación

La Voz

GALICIA

Imagen de archivo de una escuela infantil en Ferrol
Imagen de archivo de una escuela infantil en Ferrol JOSE PARDO

Denuncian que trabajan con ratios de alumnos por encima de las recomendaciones europeas y falta de tiempo para planificar las actividades

23 abr 2026 . Actualizado a las 11:50 h.

La Plataforma de Escolas Infantís en Galiza, compuesta por trabajadoras y trabajadores de las escuelas de educación infantil han emitido un comunicado en el que reclaman que se dé pleno reconocimiento como etapa educativa al ciclo de cero a tres años. En la comunidad gallega, por ejemplo, estas escuelas y trabajadores están bajo dirección de la Consellería de Política Social, y no integradas en la de Educación. A nivel estatal, tampoco hay un reconocimiento pleno del carácter educativo, y no solo de conciliación, de estos centros que atienden a los niños de hasta tres años.

Desde la plataforma gallega reclaman que el ciclo 0-3 años se trate «desde unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial», su «recoñecemento educativo» y la adscripción de sus centros, trabajadores y alumnado a la Consellería de Educación.

Las profesionales del sector también alertan de que desarrollan su labor «en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas». Entre los principales problemas destacan que las ratios de alumnos por educadora están «moi por riba das recomendacións europeas» o la falta de tiempo laboral reservado «para a planificación e avaliación educativa».

Por todo ellos, solicitan que se reduzcan las ratios, que se revise el calendario escolar y se incluyan en el horario de las educadoras tiempos de atención no directa al alumnado para preparar las clases y otras tareas. También piden acceso a formación continua, actualizada y de calidad y que se refuercen los recursos humanos y materiales en la atención temprana.

Más en La Voz

La plataforma recuerda que el próximo 7 de mayo hay convocada una huelga general en las escuelas infantiles por parte de varios sindicatos, que este colectivo tiene pensado respaldar, reforzándola además con concentraciones a las seis de la tarde en varias ciudades gallegas en las que se leerá un manifiesto con las reivindicaciones de las trabajadoras. 

Además, hacen un llamamiento a las familias y al conjunto de la sociedad para apoyar sus peticiones, subrayando que «mellorar as condicións do 0-3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia».