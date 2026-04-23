Educadoras infantiles reclaman el reconocimiento de la etapa cero a tres años como nivel educativo y adscribirse a la Consellería de Educación

Imagen de archivo de una escuela infantil en Ferrol JOSE PARDO

La Plataforma de Escolas Infantís en Galiza, compuesta por trabajadoras y trabajadores de las escuelas de educación infantil han emitido un comunicado en el que reclaman que se dé pleno reconocimiento como etapa educativa al ciclo de cero a tres años. En la comunidad gallega, por ejemplo, estas escuelas y trabajadores están bajo dirección de la Consellería de Política Social, y no integradas en la de Educación. A nivel estatal, tampoco hay un reconocimiento pleno del carácter educativo, y no solo de conciliación, de estos centros que atienden a los niños de hasta tres años.

Desde la plataforma gallega reclaman que el ciclo 0-3 años se trate «desde unha perspectiva pedagóxica e non únicamente asistencial», su «recoñecemento educativo» y la adscripción de sus centros, trabajadores y alumnado a la Consellería de Educación.

Las profesionales del sector también alertan de que desarrollan su labor «en condicións que dificultan garantir o benestar e unha atención axeitada aos nenos e nenas». Entre los principales problemas destacan que las ratios de alumnos por educadora están «moi por riba das recomendacións europeas» o la falta de tiempo laboral reservado «para a planificación e avaliación educativa».

Por todo ellos, solicitan que se reduzcan las ratios, que se revise el calendario escolar y se incluyan en el horario de las educadoras tiempos de atención no directa al alumnado para preparar las clases y otras tareas. También piden acceso a formación continua, actualizada y de calidad y que se refuercen los recursos humanos y materiales en la atención temprana.

La plataforma recuerda que el próximo 7 de mayo hay convocada una huelga general en las escuelas infantiles por parte de varios sindicatos, que este colectivo tiene pensado respaldar, reforzándola además con concentraciones a las seis de la tarde en varias ciudades gallegas en las que se leerá un manifiesto con las reivindicaciones de las trabajadoras.

Además, hacen un llamamiento a las familias y al conjunto de la sociedad para apoyar sus peticiones, subrayando que «mellorar as condicións do 0-3 é investir directamente no benestar e no futuro da infancia».