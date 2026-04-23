El comité de huelga de los médicos pide la dimisión de la ministra de Sanidad

Mónica García compareciendo en una comisión en el Senado este jueves Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Las negociaciones para desconvocar la huelga médica contra el estatuto marco de la profesión continúan, pero también lo hace el cruce de reproches entre las partes implicadas. El Ministerio de Sanidad ha desconvocado una reunión prevista para este mismo jueves con las comunidades autónomas y que se había programado a petición del comité de huelga, que también asistiría. El departamento de Mónica García justificó la anulación por el «bloqueo» que atribuyen a los sindicatos, aunque la propia ministra ha asegurado en comparecencia en el Senado que su compromiso de diálogo «sigue intacto».

Sanidad remitió una carta a los distintos responsables autonómicos de sanidad en la que señala que no considera «útil ni necesario» celebrar la reunión, al no ver «voluntad de desescalar el conflicto, a pesar de la buena fe del Ministerio y de los numerosos puntos de acuerdo alcanzados hasta el momento». Ese encuentro con los representantes autonómicos habría sido solicitado por los propios sindicatos, para dar cuenta del proceso de diálogo y con la intención de avanzar en la resolución del conflicto. Sin embargo, el rechazo del comité a suspender los paros previstos para la semana próxima tras analizar la última propuesta de Sanidad por entenderla insuficiente ha sido considerado por el departamento de García «una interrupción de facto del proceso negociador» y ha llevado a suspender el encuentro.

Así las cosas, este jueves el comité de huelga, formado por cinco sindicatos, ha exigido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, o en su defecto su cese inmediato, por lo que consideran una reiterada «manipulación del relato» y por las «mentiras» y «falta de rigor» del Ministerio. En ese sentido, se quejan de que Sanidad haya señalado al comité «como responsable de la suspensión de una reunión con las comunidades, un señalamiento que —aseguran— en absoluto se corresponde con la realidad».

Reprochan a la ministra haber reflejado en su carta una versión de los hechos que «no se ajusta a la realidad y que omite elementos esenciales del desarrollo de la negociaciones», trasladando la responsabilidad del conflicto al comité de huelga y a las comunidades. Explican que la semana pasada Ministerio y sindicatos plantearon como posible vía de salida al conflicto crear mesas de negociación específicas para el colectivo médico y facultativo en el ámbito de las comunidades autónomas, de ahí la reunión para impulsar un acuerdo a tres bandas. Sin embargo, el comité estudió la propuesta y se comprobó que era «inviable desde el punto de vista jurídico», por lo que comunicaron a Sanidad que rechazaban el acuerdo y se hacía innecesario convocar el encuentro con los consejeros autonómicos. La única solución pasaría por modificar la legislación.

Según los sindicatos, «cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente esa reforma de la legislación básica del Estado que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos». Sin esa modificación, las comunidades carecen de competencias para constituir mesas autonómicas.

Finalmente, el comité ha solicitado que las negociaciones sean grabadas dada la construcción de un «relato engañoso e interesado» a través de la «sistemática manipulación y tergiversación del contenido de las negociaciones por parte del Ministerio».