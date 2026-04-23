Besteiro rechaza comparar la moción en Lugo con la de Noia: «Estamos fronte a malas persoas»

Besteiro en rueda de prensa en el Parlamento de Galicia PSdeG

«Estamos fronte a malas persoas», denunció este jueves el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, un día después de que el Partido Popular registrase una moción de censura en Lugo que hará alcaldesa a Elena Candia con el apoyo de la concejala no adscrita y tránsfuga María Reigosa. El líder socialista quiso reivindicar «o goberno das boas persoas, das persoas con conciencia, con límites, cunha diferencia entre o ben e o mal» que, según él, representa el bipartito actual, frente a lo que supone el grupo promotor de la moción.

Desde que el Tribunal Constitucional avaló en junio del año pasado el voto de los tránsfugas para que prospere una moción de censura, en Galicia se han presentado y aprobado cinco mociones de censura. Entre ellas, una en Noia que dio la alcaldía al PSdeG con el voto de un exedil popular. Besteiro rechazó cualquier similitud entre ambos casos, advirtiendo que son «absolutamente incomparable».

Frente a los argumentos del Partido Popular, expuestos tanto por el presidente Alfonso Rueda como por su número dos, Paula Prado, el secretario xeral defendió que en el consistorio lucense había «unha estabilidade clara» gracias a que contaban con presupuestos aprobados, y ha recordado la fuerte carga emocional vivida durante el último año tras «a morte de tres compañeiros socialistas, da alcaldesa e de dous compañeiros máis».

Besteiro tildó el movimiento impulsado por Candia como una «compraventa vergoñenta, un mero «amaño para intentar defender algo indefendible» accediendo al gobierno «pola porta de atrás». También apuntó al presidente de la Xunta, que ayer iniciaba su viaje institucional a China, advirtiendo que «o silencio e a calada de Rueda o sitúa no marco da inmoralidade». Recordó que la inestabilidad denunciada por los populares en Lugo era «inexistente» y una «farsa», y se mostró convencido de que los lucenses harán pagar esta maniobra en las urnas. De cara a ese futuro, aseguró que en su formación están «enchufadísimos» para las elecciones municipales de mayo del próximo año. «Máis pronto que tarde, este goberno municipal será recuperado» por los socialistas, vaticinó.

Matrícula gratuita en los máster

El dirigente socialista hizo estas declaraciones tras visitar la Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo, en Santiago, donde exigió a la Xunta que asuma directamente en sus presupuestos que «a primeira matrícula gratuíta nos mestrados» sea una realidad. «O mestrado cada vez se torna nunha condición case indispensable para acceder a un posto de traballo», recordó Besteiro, quien estimó que la gratuidad de esta primera matrícula en posgrados oficiales beneficiaría a «aproximadamente 9.000» alumnos gallegos.