Autoridades educativas de distintas comunidades que participan en el FP Innova conocieron el pionero centro Eduardo Barreiros

A directora xeral de FP (de azul) acompañada de representantes educativos doutras comunidades no centro de innovación da FP Eduardo Barreiros de Ourense

Autoridades educativas de distintos puntos de España que están participando en el congreso y la feria educativa FP Innova 2026 se trasladaron este jueves hasta Ourense para visitar el Centro Galego da Innovación da FP Eduardo Barreiros. Acompañados por la directora xeral de Formación Profesional, Eugenia Pérez, representantes de comunidades como Cantabria, Castilla-La Mancha o Canarias recorrieron las instalaciones de este centro que da apoyo a las ideas y proyectos de investigación y emprendimiento que salen de los centros gallegos.

Durante su visita pudieron conocer de primera mano las distintas dependencias de este centro pionero, tanto por la versatilidad de sus espacios como por las múltiples herramientas tecnológicas de las que dispone y que pone a disposición de profesorado, alumnado y empresas. En él se integran la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento industrial. Pero también el trabajo con nuevas metodologías educativas que contribuyen a poner la FP gallega a la vanguardia de España.

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El programa incluyó la presentación de varios proyectos estratégicos que se están desarrollando con tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, la realidad virtual y la realidad virtual. Así, los visitantes conocieron la iniciativa de innovación aplicada Enogastronomía 5.0, una línea de trabajo que utiliza tecnologías avanzadas para poner en valor las denominaciones de origen gallegas y para acercar la cultura vitivinícola a través de experiencias inmersivas y multisensoriales.

También pudieron interaccionar con el asistente de orientación profesional integral OPI Orienta, una herramienta innovadora que sirve para acompañar al alumnado en la toma de decisiones formativas y profesionales, elaborando itinerarios personalizados e inteligentes, además de alineados con las demandas reales del mercado laboral.

Una de las actividades estrella fue la demostración del programa Vetinen (Vocational Training Innovative English), que integra inteligencia artificial y entornos inmersivos de realidad virtual para practicar las competencias lingüísticas en inglés técnico, interactuando en situaciones profesionales altamente realistas. Actualmente cuenta ya con un amplio abanico de escenarios que van desde ámbitos industriales y sanitarios, hasta el comercio o el turismo. Destinada en primer término a ser usada nos ciclos de FP para mejorar el aprendizaje del alumnado, es una de las iniciativas más avanzadas del centro en el ámbito de la innovación metodológica. Además, es una solución con alto potencial para ser exportada y transferida a otros sistemas educativos.

1/26 En el área de enogastronomía están diseñando experiencias inmersivas y multisensoriales Santi M. Amil 2/26 El edificio, situado en Ourense, era una residencia escolar que fue sometida a una reforma integral para hacerla un espacio versátil y además sostenible Santi M. Amil 3/26 La directora xeral de FP ante un escáner de última generación Santi M. Amil 4/26 En la zona de experiencias inmersivas trabajan en la recreación del metaverso con herramientas de realidad virtual y realidad aumentada Santi M. Amil 5/26 Una de las líneas de trabajo actuales en el área de energía y sostenibilidad ambiental es la mejora de la autonomía de los vehículos eléctricos e híbridos Santi M. Amil 6/26 El laboratorio de biotecnología Santi M. Amil 7/26 El área de industria 5.0 destaca por espacios amplios, techos altos y su capacidad para adaptarse a distintos proyectos Santi M. Amil 8/26 Área de gastronomía multisensorial Santi M. Amil 9/26 Trabajando en el cromatógrafo HPLC del laboratorio de biotecnología Santi M. Amil 10/26 Área de Industria 5.0 Santi M. Amil 11/26 El salón de actos es una zona amplia, polivalente, que puede dividirse, ampliarse y adaptarse a todo tipo de eventos Santi M. Amil 12/26 La zona de reuniones también es abierta y versátil. En la imagen, parte del equipo humano del CGIFP con la directora xeral de FP Santi M. Amil 13/26 El edificio tiene cubiertas vegetales y cuenta con paneles solares en sus terrazas Santi M. Amil 14/26 El edificio mantiene elementos de color verde claro como guiño al color que tenía el motor de Barreiros, de quien el centro recibe su nombre Santi M. Amil 15/26 El laboratorio de biotecnología Santi M. Amil 16/26 Acceso al área de Industria 5.0 Santi M. Amil 17/26 Área de Industria 5.0 Santi M. Amil 18/26 Todos los espacios tienden a ser amplios, adaptables y multifuncionales Santi M. Amil 19/26 Algunas ventanas pueden opacarse o hacerse transparentes pulsando un botón Santi M. Amil 20/26 Algunas ventanas pueden opacarse o hacerse transparentes pulsando un botón Santi M. Amil 21/26 Equipos en las cubiertas del edificio Santi M. Amil 22/26 Cubiertas y espacios vegetales Santi M. Amil 23/26 Entrada al área de fabricación aditiva Santi M. Amil 24/26 Entrada y recepción del CGIFP Santi M. Amil 25/26 Entrada del CGIFP Santi M. Amil 26/26 En el área de energía y sostenibilidad ambiental Santi M. Amil Así es el CGIFP Eduardo Barreiros Santi M. Amil

«O interese das diferentes comunidades reafirma o Eduardo Barreiros como centro referente en España en innovación na FP e dá mostra do seu liderado como eixo estratéxico neste eido en Galicia (...) O excelente traballo, que estamos orgullosos de amosar a outros compañeiros, contribúe de xeito decisivo a posicionar a FP galega na vangarda da innovación a nivel estatal e europeo», afirmó la directora xeral durante la visita.

Visita con empresarios al FP Innova

Ya por la tarde, ha sido el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, quien ha presidido la visita guiada de un grupo de empresas a la feria FP Innova 2026, que este jueves ha abierto sus puertas por segundo día consecutivo, y que no se clausurará hasta mañana al mediodía.

El objetivo de esta recepción en la gran zona expositiva de 4.100 metros cuadrados en la que se pueden ver más de 70 iniciativas innovadoras y emprendedoras de 38 centros distintos es que las empresas conozcan de primera mano la calidad y la innovación de las propuestas elaboradas en los centros de FP gallegos.

Centros que contarán pronto con nuevas herramientas de apoyo como el Metaverso FPGal, anunciado en la apertura de la feria. Se trata de un hub de herramientas de realidad extendida con plataformas de entrenamiento en entornos virtuales, en las que los centros que elaboren este tipo de proyectos podrán compartir las herramientas diseñadas.

Además, con el apoyo del Centro Eduardo Barreiros se desarrollará una plataforma integral para reforzar el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en el día a día de los institutos y CIFP integrada por tres programas. El primero, el Capacita FP, consiste en desarrollar una plataforma inteligente y disruptiva para la generación automática de las experiencias prácticas, adaptativas y personalizadas, dirigidas a la formación en tecnologías emergentes. El segundo, el Simula FP, es un sistema de simulación avanzada inteligente que permitirá la práctica en entornos realistas e inmersivos, adaptados a diferentes especialidades y nivel formativo. Y el tercer programa, Orienta FP, facilitará la orientación profesional y la planificación educativa a través de la recomendación de itinerarios personalizados que adapten la oferta de FP a las necesidades del mercado laboral.