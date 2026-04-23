Ana Pontón viaxa a Brasil para participar o 8.º Congreso do PT de Lula da Silva e manter varios encontros bilaterais
Estará acompañada de Ana Miranda e a súa axenda procurará estreitar lazos cun país de gran potencial para os sectores económicos, produtivos e culturais de Galicia23 abr 2026 . Actualizado a las 16:34 h.
A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón partiu este venres cara Brasil, viaxe oficial do que retornará o vindeiro luns. Esta cita na axenda internacional da líder do Bloque enmárcase na celebración esta fin de semana do 8.º Congreso do Partido dos Trabajadores (PT) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ademais, a nacionalista aproveitará para manter distintos encontros bilaterais con membros do Goberno brasileiro e do PT, entre eles, unha xuntanza coa minista da Mulher, Márcia Lopes.
Pontón estará acompañada pola eurodeputada e responsable da Área Internacional do BNG, Ana Miranda. Ambas políticas desenvolverán unha axenda que busca ampliar e mellorar as relacións entre Galicia e Brasil. Destacan que o país sudamericano, ademáis de ter unha unión con Galicia pola lingua, ten un gran potencial económico para as empresas e os sectores produtivos galegos.
«Galiza e Brasil comparten vocación atlántica e sectores como a pesca, a acuicultura e a construción naval; de tal xeito que áreas de negocio e de desenvolvemento como a tecnoloxía pesqueira, a sustentabilidade mariña e a loxística portuaria poden ser sectores de cooperación estratéxica», resaltou a líder do Bloque nun comunicado.
O BNG tamén pon o acento en mellorar as relacións comerciais, comezando por corrixir o desequilibrio comercial. O ano pasado a balanza exterior de Galicia con Brasil sumou 320 millóns de euros, pero mentres as importacións desde o outro lado do Atlántico ascenderon a 250 millóns, as exportacións galegas apenas acadaron os 70.
A lusofonía será outra das bazas a xogar durante esta viaxe. «É unha oportunidade económica e cultural que, inexplicablemente, o actual goberno do PP se empeña en ignorar, cando non en boicotear, como está facendo desaproveitando o marco que dá a Lei Paz Andrade», destaca Pontón, que na súa visita buscará resaltar a importancia de impulsar os programas de intercambio universitario e as colaboracións en investigación.
Por outra banda, no encontro coa ministra da Mulher, a portavoz do BNG compartirá con ela a súa preocupación polo avance do discurso negacionista e antifeminista da extrema dereita, que pon en risco avances que se crían consolidados.