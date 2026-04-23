¿Por qué otros aeropuertos siguieron activos? Aena no ve posible mantener Lavacolla abierto con obras

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

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Primer día de cierre del aeropuerto de Santiago
Primer día de cierre del aeropuerto de Santiago XOAN A. SOLER

Un destornillador olvidado podría contribuir a que un imprevisto, como una salida de pista, acabase en tragedia

23 abr 2026 . Actualizado a las 21:19 h.

Someter la pista de un aeropuerto a reformas y mantenerlo activo durante su realización es un ejercicio muy complejo. No puede quedar siquiera un destornillador olvidado, no ya en la pista, sino incluso en sus

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