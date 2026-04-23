El abogado Luciano Prado intenta recusar a Pilar de Lara por la operación Pokemon en un juicio contra un narco gallego en Oviedo

Carlos García, apodado Matador, tras su detención en Medellín en el 2011. Residía en la ciudad colombiana para trabajar para una gran organización de la ría de Arousa.

El juicio contra la red de narcotráfico liderada por Carlos García Morales, apodado Matador, comenzó esta semana en la Audiencia Provincial de Oviedo con tensión y drama cuando Fausto Suárez, abogado de oficio que asiste a María Cristina O. P. (expareja de Matador y única mujer encausada), no se presentó a la vista oral. El letrado fue hallado en su despacho de la avenida de Colón, en Oviedo, con una grave cuchillada en el tórax, herida por la que se recupera en el Hospital Universitario Central de Asturias. A raíz de este incidente, el tribunal decidió que su defendida quede excluida temporalmente del actual proceso y sea llamada posteriormente.

Pero el sobresalto continuó en sesión este mismo jueves. Luciano Prado, abogado defensor del principal encausado, se personó en la sala con una demora de entre veinte y treinta minutos. Esto hizo saltar de inmediato todas las alarmas del tribunal, que temió que el retraso estuviera vinculado a otro ataque similar al sufrido por su colega el día anterior. Sin embargo, tras disculparse por la demora, el letrado de Santiago desveló su estrategia: intentó anular el proceso y recusar a la magistrada Pilar de Lara, integrante del tribunal que juzga esta causa en Oviedo.

Juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Asturias por un alijo de 600 kilos de cocaína y armas de guerra incautado en Siero en 2022 en esta operación internacional. Juan González | EFE

Prado argumentó que esta jueza, conocida por la operación Pokémon, había tenido en el pasado procedimientos judiciales con él y con su entorno precisamente por aquella macrocausa. La presidenta del tribunal, Ana María Álvarez, frenó en seco la maniobra argumentando que el abogado conocía desde enero la composición de la sala, y le advirtió de que podría abrirle un expediente disciplinario por sus declaraciones.

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En el epicentro de este enredo judicial se encuentra Matador, a quien las autoridades consideran el enlace fundamental entre el narcotráfico español y los carteles colombianos. Es el único de los acusados que ha decidido continuar con el juicio y se enfrenta a 21 años de cárcel por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita y depósito de armas de guerra. La estrategia de Luciano Prado, a diferencia del resto de abogados, que llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, es señalar a los responsables de la investigación por provocar la comisión del delito en el marco de una operación que conllevó una entrega controlada de 600 kilos de cocaína en Oviedo junto a un alijo de armas.

Frente a la postura de Matador, los otros tres imputados evitaron sentarse en el banquillo tras llegar a ese acuerdo. Ante la amenaza de penas conjuntas que rozaban los ochenta años, aceptaron una condena de 14 años: siete de prisión a cumplir en Asturias y otros siete que se liquidarán con su expulsión a sus respectivos países de origen.

La investigación

Los hechos que se juzgan se remontan al 28 de octubre del 2022, como resultado de una macrooperación internacional impulsada por la DEA estadounidense, la Fiscalía de Illinois, Homeland Security Investigations y las policías de Colombia y España. Esta operación culminó con una redada en una nave industrial de Naón (Siero), donde se intervinieron entre 600 y 650 kilos de cocaína.

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Durante sus declaraciones, los agentes detallaron cómo irrumpieron en el lugar y sorprendieron a Matador dentro de una autocaravana, custodiando dos sacas negras con cocaína. Además, el operativo destapó un importante arsenal escondido en una furgoneta blanca, en el que se incautaron armas de guerra como fusiles de asalto y lanzacohetes, junto con abundante munición.

El juicio continuará mañana y la próxima semana desgranando las operaciones de esta red internacional, contando con las declaraciones clave de varios agentes encubiertos internacionales que lograron infiltrarse en la logística criminal y recibir 1.340 paquetes de droga en aguas del Caribe, a 200 millas de Barbados.