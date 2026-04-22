Xustiza responde a las quejas de los abogados diciendo que Galicia está entre las que más pagan por el turno de oficio

Imagen de archivo de una protesta de abogados del turno de oficio en Lugo. ALBERTO LÓPEZ

En el ámbito de la prestación de la justicia gratuita, «Galicia é unha das comunidades autónomas cos baremos máis elevados e unha das máis áxiles no seu pagamento». Desde la Dirección Xeral de Xustiza aseguran que cada año se mejora el convenio de justicia gratuita con la actualización de nuevos conceptos, incluso algunos que no están recogidos en la normativa estatal. Indican además que la comunidad gallega se sitúa en los primeros puestos de España en la compensación económica de los abogados que prestan servicio en el turno de oficio.

Xustiza recuerda que el año pasado se alcanzaron los 15 millones de euros para ese servicio y que la partida de este año 2026 sube hasta los 18,5 millones. En el acuerdo se incluye «o compromiso do pago da infraestrutura aos colexios a ano vencido». Galicia destaca también, dice la Xunta, por incluir el mayor número de conceptos y agilidad en la tramitación de las indemnizaciones.

La Xunta responde con estos datos a las duras críticas lanzadas este miércoles por los abogados gallegos por los pagos «claramente insuficientes» del turno de oficio. El Consello da Avogacía Galega reclama «unha adecuada indemnización dos servizos de xustiza gratuíta». Lo hace tras una reunión urgente de las juntas de gobierno de los colegios de abogados de Galicia. Desde el Consello se acusa a Xustiza de «falta de resposta» ante las reclamaciones de un pago adecuado a los profesionales que prestan servicio en el turno de oficio. Los colegios profesionales exigen, de forma «unánime e urxente», que se incrementen los presupuestos destinados al servicio público de justicia gratuita y que se revisen y actualicen los actuales baremos indemnizadores, que ven insuficientes «para garantir unha retribución digna ás avogadas e avogados que sosteñen este servizo esencial».

El Consello da Avogacía Galega se dirigió en las últimas horas a la Dirección Xeral de Xustiza para plantear las reivindicaciones de los abogados y para pedir un proceso de negociación efectivo que permita resolver la situación actual y fijar un marco estable, «xusto e acorde coa realidade profesional para o futuro da xustiza gratuíta en Galicia».

Hace unos días, desde el Consello da Avogacía Galega ya le recordaban a la Xunta que el déficit histórico del turno de oficio sigue sin resolverse y explicaban que el pago que hace la Xunta «é unha obriga legal automática, vinculada ao volume de actividade».

La Xunta tiende la mano para negociar

Desde la Dirección Xeral de Xustiza aseguran que mantienen su mano tendida para la negociación con los abogados y aseguran que se invitó hasta en dos ocasiones al presidente del Consello Galego da Avogacía para retomar las negociaciones con el fin de revisar el baremo del turno de oficio, «sen obter resposta», por lo que lamentan «que se opte pola confrontación».