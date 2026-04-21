La Xunta presenta alegaciones al abono único de transporte y pide al Gobierno que respete el reparto de competencias

Pasajeros de transporte metropolitano en la estación de autobuses de Vigo. Xoán Carlos Gil

La Xunta, que ha presentado alegaciones al sistema de abono único de transporte, denuncia «falta de información e lealdade institucional» por parte del Gobierno central sobre el programa de fomento del transporte público a través de este abono, «do que o Goberno galego non recibiu a orde que se atopa en información pública».

La Consellería de Presidencia, con competencias en el ámbito de la movilidad, considera que este proyecto debería haberse abordado con las comunidades autónomas por su impacto en el transporte. Por el contrario, consideran que el abono que debería contener todas las opciones de transporte, tanto estatales como autonómicas, «se deseñou de costas a elas». En las alegaciones presentadas, la Administración autonómica constata «falta de definición» de los derechos, obligaciones, condiciones técnicas y régimen económico del sistema.

Así, la Xunta reclama que este proyecto «respecte o reparto de competencias, garanta a sustentabilidade financeira dos sistemas de transporte autonómico e teña en conta as singularidades de cada territorio como a densidade de poboación e a dispersión xeográfica».

Pasajeros de transporte metropolitano en la estación de autobuses de Vigo. Xoán Carlos Gil

El Gobierno gallego inició en que este programa atribuye al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible su impulso y evolución «sin prever a participación das comunidades na toma de decisións», lo que «choca frontalmente» con el modelo de colaboración interadministrativa que se emplea para su implantación. Con todo, la Xunta pide que se incluyan cláusulas sobre la «salvagarda da autonomía» de las competencias de las comunidades y «se garantice a capacidad plena» para definir sus tarifas y bonificaciones.

Asimismo, ha reclamado «garantías para la interoperabilidad» de la plataforma tecnológica estatal que se prevé instalar con los sistemas ya implantados por las comunidades.