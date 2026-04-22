La Xunta defiende que las mutuas colaboren en las pruebas diagnósticas de las bajas laborales

PACO RODRÍGUEZ

El conselleiro de Emprego, José González, defendió este miércoles en el Parlamento gallego que las mutuas puedan colaborar en las pruebas diagnósticas de las bajas y reforzar así el papel que desempeñan los médicos de atención primaria, que son los únicos encargados de prolongar los permisos o de firmar las altas en las incapacidades temporales. El responsable de la política laboral autonómica respondía así en la Cámara a una pregunta formulada por el PSdeG sobre las razones para alterar el procedimiento de valoración. Según explicó el conselleiro, esto ya se recoge en el acuerdo social entre el Gobierno y los sindicatos firmado en julio del 2024, que establece la posibilidad de utilizar los recursos humanos y materiales de las mutuas. José González insistió en la necesidad de abordar este problema, sin que eso suponga recortar derechos a los trabajadores que necesitan una baja laboral por motivos justificados.

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En respuesta al diputado socialista Julio Torrado, el conselleiro destacó la necesidad de actuar en tres ámbitos, siempre de la mano de los empresarios y los sindicatos. Primero, en la necesidad de evitar bajas, con la prevención de riesgos y el fomento del bienestar laboral; segundo, en el control de las prolongaciones innecesarias de las incapacidades que, según dijo, constituye una competencia autonómica. Y por último, en evitar abusos. «Sorpréndeme que diga isto vostede cando o Goberno central fala tamén do problema do absentismo», reprochó González al diputado socialista, que acusó a la Xunta de abordar de modo «clasista» este problema, al actuar de parte de las mutuas; es decir, de las empresas.

Torrado puso el foco en la necesidad de actuar sobre las causas de este problema. Y recordó que los trabajadores que cobran menos de 600 euros tienen tres veces más posibilidades de padecer un problema de salud mental y que son las cuidadoras, obligadas a mover cuerpos inertes, uno de los colectivos que presentan mayores problemas musculoesqueléticos. «Atacar as causas é o decente, pero poñer no punto de mira a médicos e profesionais é indigno», subrayó el diputado socialista.

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El conselleiro, que negó que actuar sobre esta cuestión suponga sospechar de alguien, presentó el lunes de esta semana un estudio elaborado por las universidades de Santiago y Vigo en el que se revela que el absentismo laboral generó un coste en Galicia de 4.217 millones de euros en el año 2024. Según esa investigación, en España, que es el país con mayor porcentaje de jornadas de trabajo perdidas en la Unión Europea, Galicia ocupa sistemáticamente la segunda posición en porcentaje de jornadas perdidas (7,6 % frente a la media estatal del 6,3 %), en duración de las bajas y en aquellas que superan los 12 meses.

Este martes, en la sesión de control en el Parlamento, el presidente Alfonso Rueda insistió en que la dimensión del absentismo es un problema que obliga a actuar por responsabilidad y negó que el plan de choque previsto suponga cercenar el derecho de todo trabajador a cuidar su salud cuando así lo necesite. La oposición se mostró muy crítica desde el principio. Esta semana, el BNG emplazó al presidente Rueda a poner el foco en las horas extras impagadas o el elevado coste de la siniestralidad laboral, y criticó que la Xunta sitúe la sombra de la sospecha sobre trabajadores y médicos.