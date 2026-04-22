El sindicato O´Mega acusa al Sergas de vaciar las agendas médicas la semana que viene

Concentración de los médicos en el hospital de Lugo en el marco del conflicto por el estatuto marco, en una foto de archivo LAURA LEIRAS

El sindicato O´Mega, uno de los que convocan la huelga estatal en contra del estatuto marco, ha acusado a la Consellería de Sanidade de llevar a cabo una anulación masiva de agendas médicas cancelando citas de pacientes para pruebas diagnósticas y consultas con el especialista la próxima semana, coincidiendo con el paro de los facultativos del 27 al 30 de abril. Para esta organización sindical se trata de lo más parecido a un cierre patronal, «algo expresamente prohibido por la legislación española», cuyo objetivo es, lamentan, «enmascarar los resultados del seguimiento del paro».

Los convocantes van más allá y aseguran que esta anulación no afecta por igual a todos los médicos. O´Mega intuye que se están teniendo en cuenta los antecedentes de los facultativos, «cancelando de forma preventiva las citas de aquellos que hicieron huelga en convocatorias anteriores». Esto supondría a su parecer «una represalia a cientos de facultativos». El sindicato ha enviado un escrito a la Xunta en el que exige el cese de la anulación de agendas y se garantice el derecho al trabajo a los médicos que no quieran secundar la huelga, manteniendo operativa su agenda.

El paro que arranca el 27 de abril será el tercero semanal, tras los de febrero y marzo, para reclamar un estatuto propio. Aunque el ministerio volverá a reunirse con el comité de huelga esta semana para tratar de desencallar el conflicto, las posturas entre el Ministerio de Sanidad y sindicatos están todavía muy alejadas. La decisión de designar un mediador, por ejemplo, que sí apoyaron las comunidades, fue un fracaso a la hora de llegar a un acuerdo porque los convocantes se negaron a aceptar esta figura. Las movilizaciones han provocado la cancelación de decenas de miles de actos médicos en Galicia.