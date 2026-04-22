Ryanair obligará a facturar el equipaje hasta una hora antes del vuelo

Mostrador de Ryanair en Lavacolla Carlos Folgoso

Los viajeros de Ryanair tendrán que acudir antes al aeropuerto en caso de pretender facturar sus equipajes. La compañía irlandesa anuncia que a partir del 10 de noviembre sus clientes tendrán que entregar en los mostradores de la aerolínea sus maletas veinte minutos antes de lo que lo vienen haciendo hasta ahora. Si el margen máximo concedido por Ryanair para facturar es de 40 minutos antes de la hora de salida programada, a partir de la próxima temporada aérea de invierno ese plazo aumenta hasta los 60 minutos.

La compañía aérea hará extensiva dicha medida a todos los aeropuertos en los que opera, como el Lavacolla en el caso de Galicia, terminal en la su subsiste con ocho rutas, cinco de ellas nacionales en este verano. Aduce Ryanair que el margen de tiempo para facturar lo reduce «para dar más tiempo a los pasajeros a pasar los controles de seguridad y las colas de pasaportes». Mantiene que de esa manera se reducirá el número de pasajeros que actualmente pierden su vuelo «por quedarse atrapados en estas colas del aeropuerto».

En paralelo, Ryanair planea instalar antes del mes de octubre quioscos de autofacturación de equipaje para sus viajeros en el 95 % de los aeropuertos a los que vuela. Su uso estará vinculado a la utilización de la aplicación para teléfonos móviles de la compañía. La aerolínea calcula que el 80 % de sus usuarios no factura equipaje en sus desplazamientos.

Pérdidas de maletas

Airadvisor, firma especializada en reclamaciones por incidencias aéreas asegura que los problemas con el equipaje son una de las principales frustraciones para los viajeros europeos, quienes afrontan casi el doble de riesgo de incidencias con las maletas que la media global. Señala, de hecho, que en 2024 se gestionaron incorrectamente 6,3 maletas por cada 1.000 pasajeros a nivel mundial, frente a 12,3 en Europa. Según su análisis, Vueling es en España la aerolínea «con peor fiabilidad en la gestión de maletas». En el ámbito europeo, las más fiables según su categoría son British Airways, Icelandair y Edelweiss. En el extremo opuesto Airadvisor sitúa a Air France y Virgin Atlantic, además de a la compañía española en el segmento medio.

El estudio considera probado que las conexiones intermedias aumentan el riesgo de pérdida de equipajes, que la gestión de las incidencias es tan importante para los viajeros como el mismo extravío y que las reclamaciones al respecto ponen de manifiesto la existencia de problemas operativos recurrentes.

Señala la autora del informe que ante la pérdida de un equipaje facturado lo más relevantes es notificarlo inmediatamente con la presentación de un Parte de Irregularidad de Equipaje en el aeropuerto antes de abandonarlo, paso imprescindible para cualquier reclamación. Recomienda además guardar recibos y documentación de los que se porte en las maletas, ya que las aerolíneas suelen reembolsar los gastos esenciales, pero solo si se pueden justificar. El Convenio de Montreal, por el que se rigen lo derechos de los usuarios de transporte aéreo establecen que los usuarios pueden tener derecho a compensación en caso de retraso o pérdida del equipaje.