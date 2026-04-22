Rueda inicia su primer viaje a China, donde se entrevistará con el presidente del gigante SAIC Motors que proyecta su expansión a Europa

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con miembros del equipo de Presidencia, en el vuelo a China.

Alfonso Rueda vuela este miércoles hacia China, donde mañana iniciará su primer viaje oficial. El presidente de la Xunta, que estará acompañado por la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, y varios miembros del equipo de ambos departamentos autonómicos, quiere buscar «puntos de encontro» en el sector industrial y en especial en el de la automoción. La otra meta del viaje, que finalizará el sábado, es presentar Galicia como destino turístico, con la vista puesta en el Xacobeo 2027.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Alfonso Rueda viaja a China Xunta

Rueda hizo unas declaraciones desde el aeropuerto de Estambul, donde hizo escala, para subrayar el «potencial enorme» de China y su gran crecimiento, por lo que «interesa moito estar aquí e facer relacións con eles». Su objetivo es demostrarles que «somos un lugar seguro para investir en automoción e que temos moitísimas vantaxes que ofrecer a quen realmente aposte por nós».

En la vertiente turística apelará a la amplísima tradición y cultura chinas, ante las que Galicia «pode ofrecer con moitísimas garantías» su patrimonio y paisajes. Además, «hai que invitar aos chineses a que veñan a celebrar o Xacobeo 2027», añadió que ya están viniendo, pero tienen que hacerlo «moitísimo máis».

La agenda que tiene prevista a partir de mañana es compacta. Comenzará con una visita al centro de investigación y desarrollo de SAIC Motors, empresa líder del sector de la automoción chino, que en el 2024 fabricó más de cuatro millones de vehículos. También en Sanghai, la delegación visitará el centro de innovación R&D Anting de la compañía antes de viajar a Pekín. En la capital china, Rueda se entrevistará con el presidente de la firma, Xiaoqiu Wang, que proyecta la construcción de plantas de la marca MG en Europa.

El viernes, el titular de la Xunta y la conselleira visitarán el salón del automóvil Beijing Auto Show y se reunirán con responsables de Goldwing, uno de los principales fabricantes mundiales de turbinas para energía eólica. La agenda económica terminará con una visita a la fábrica de baterías que SAIC Motors tiene en Zhengzhou.

El viaje de Rueda da continuidad a una serie de contactos que la Xunta mantiene desde hace meses con empresas chinas para aprovechar oportunidades de colaboración. En mayo del 2024, el presidente se entrevistó con el embajador de la República Popular China, Yao Jing, con el fin de reforzar las relaciones económicas. En septiembre se celebró en Santiago un foro entre empresas de ambos países y, en noviembre, responsables de la Consellería de Economía se desplazaron a ese país para forjar contactos empresariales. En la actualidad hay 190 empresas gallegas presentes en China y más de un 40 % exportan de forma regular a ese país. En el 2023, esas exportaciones alcanzaban los 234 millones de euros, tras un crecimiento próximo al 25 % en tres años.

Durante el viaje también están previstas reuniones con operadores turísticos chinos para presentarles Galicia como destino. La Xunta afirma que la tendencia del número de peregrinos llegados de ese país va al alza, y espera consolidar ese crecimiento en la celebración del Xacobeo 2027.