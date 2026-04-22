El PP de Elena Candia y Reigosa registran la moción de censura de Lugo

Miguel Fernández da la bienvenida a María Reigosa cuando tomó posesión de concejal, el 30 de octubre del pasado año, con Elena Candia a la derecha Óscar Cela

Finalmente sí habrá moción de censura en Lugo. Era tanta la presión política que se estaba viviendo en los últimos días que finalmente los 12 concejales del PP de Lugo que lidera Elena Candia y la concejala no adscrita y exsocialista María Reigosa registraron esta mañana el documento y adelantaron un día las explicaciones para presentar una moción de censura que desbancaría del poder al bipartito PSOE y BNG y al alcalde socialista Miguel Fernández. A las 14.15 horas de hoy, 22 de abril, está prevista una comparecencia en un céntrico hotel de la ciudad para que los 13 concejales que firman la moción de censura expliquen los motivos de la misma y cuál es la hoja de ruta política que tienen pensada para los 13 meses que quedan para las elecciones municipales de mayo del 2027. Una hora más tarde, romperá su silencio sobre este asunto el regidor Miguel Fernández.

La moción de censura llevaba días planeándose, extendiéndose el rumor por la ciudad y con la entrada el pasado fin de semana de algunos actores políticos que ya iban perfilando lo que acabó por registrarse hoy. La entrevista publicada el lunes 20 en La Voz de Galicia a la concejala no adscrita, María Reigosa, ya ponía negro sobre blanco la realidad, que la moción de censura en Lugo iba para adelante y que era una cuestión de días. Los tiempos que se manejaban era presentarla este jueves 23 de abril, pero la presión política y el incremento de comentarios en las redes sociales y en las calles, y más tras el comunicado del PSOE y BNG señalando que la Xunta convocaba una plaza que podía ser para el perfil de Reigosa, ha precipitado los acontecimientos, y este miércoles se registró y se hará pública ante los medios.

La comparecencia de este mediodía en Lugo será la primera de Elena Candia desde que se comenzó a hablar en las últimas semanas sobre la posibilidad de que su grupo presentase una moción de censura. La renuncia de Reigosa a pertenecer al grupo del PSOE en el Concello, el pasado 24 de marzo, abría un nuevo escenario y al PP ya le podían dar las cuentas para tener los 13 concejales que echen del consistorio de Lugo a un alcalde socialista, partido que ocupa el sillón de mando desde 1999, con Orozco.

El pleno de aprobación de presupuestos, el 26 de marzo, que contó con el voto favorable de Reigosa y la oposición del PP, terminó horas más tarde en una comida en un restaurante de Lugo, donde Candia, los ediles del PP y la exsocialista comieron juntos, sin esconderse. Comenzaba entonces la cuenta atrás para que se pudiese planear la moción que ahora se presenta en el Concello de Lugo. Por el medio estuvo la Semana Santa y la muerte de la concejala socialista Olga López Racamonde (la tercera en 13 meses en las filas socialistas), comenzando después unas negociaciones, y posteriores intervenciones de dirigentes del PP apoyando el paso dado por Elena Candia y Reigosa, y que desembocan ahora a la moción de censura.

Antecedentes históricos

La moción de censura que se presente en Lugo será la primera en la historia reciente de la democracia del Concello lucense. Sí hubo casos en los 80 y 90 en los que dos ediles que fueron en las listas del PSOE acabaron facilitando la gobernabilidad a los alcaldes populares. Fabriciano González, en 1984 apoyó a Vicente Quiroga, y José Antonio Mouronte, en 1992, a Tomás Notario. Fueron dos casos de transfuguismo, pero ninguno de esos alcaldes había llegado por moción de censura, como sí ocurrirá con Elena Candia.

El pleno, el 7 de mayo

Al haberse registrado la moción de censura en el Concello, la ley marca que el pleno queda convocado diez días hábiles después, a las 12.00 horas, por lo que, al haber un festivo por el medio, el 1 de mayo, el pleno de la moción de censura sería el 7 de mayo. El alcalde, Miguel Fernández, sí tendría la potestad de adelantarla, pero es difícil que llegue a hacerlo ya que intentará dilatar los tiempos.

Fernández accedió a la alcaldía tras la muerte de Paula Alvarellos, a principios del 2025 LAURA LEIRAS

Antes de esa fecha, hay un pleno ordinario el 30 de abril, donde debería tomar posesión la concejala del PSOE que sustituirá a la fallecida López Racamonde. La nueva concejala, según manifestó, sería Eugenia Iglesias, la número 14 de la lista del PSOE de Lara Méndez del 2023. Y es que desde aquellas elecciones, en el PSOE ha habido varias bajas: Méndez se fue al Parlamento gallego en el 2024, luego falleció el 1 de marzo la alcaldesa Paula Alvarellos. Después, a finales de septiembre, falleció Pablo Permuy (precisamente Reigosa entró por el). El 6 de abril fallecía Olga López, y hace más de una semana, el número 13 de la lista, Alberto Caldeiro, anunciaba que renunciaba a tomar posesión, pasando a la citada Eugenia Iglesias.