Polémica al negarse Educación a homologar las jornadas de la paz de Nova Escola Galega por no cumplir con la «neutralidad ideológica»

En la formación inicial del profesorado, en la foto oposiciones a maestro en una foto del 2025, se abordan genocidios como el de Gaza SANDRA ALONSO

El Encontro Galego Portugués de Educadores pola Paz es una cita tradicional para el profesorado gallego que desde hace más de treinta años organiza Nova Escola Galega. Habitualmente estas jornadas se convalidan como horas de formación ya que cuentan con la homologación de la Consellería de Educación. Pero este año no será así. La Xunta ha denegado esta acreditación a un seminario que se celebra este fin de semana en Panxón bajo el título Palestina e máis alá. Educar na vida en tempos de xenocidio, alegando que, tal y como está redactada la actividad, «non cumpre co principio de neutralidade ideolóxica establecido na resolución do 5 de xuño de 2025».

Los coordinadores de Nova Escola Galega ya han presentado un recurso y aseguran estar totalmente sorprendidos por esta decisión. Los conflictos y los genocidios han sido temas abordados en estos encuentros a lo largo de los años y siempre han contado con la validación de la Xunta. Son además actividades de formación para el profesorado, no actividades complementarias en los centros escolares dirigidas al alumnado. La presidenta del secretariado de Nova Escola Galega, Mariló Candedo, profesora jubilada de la Universidade de A Coruña, asegura que en 36 años siempre se han tratado los conflictos desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos, «non somos sospeitosos, somos unha asociación de utilidade pública», sostiene esta profesional, que entiende la actitud de la consellería como, «unha censura á liberdade académica».

Leer más: La falsa neutralidad en la educación: una reflexión necesaria José Manuel Suárez Sandomingo

Candedo va más allá y se pregunta cómo es la neutralidad ideológica ante un genocidio, «onde se tratan con tranquilidade os temas que socialmente xeran polémica se os nenos non teñen opción de falar na escola?». «A neutralidade entendida como evitación implica optar por un perigoso relativismo moral», añaden desde la entidad. Nova Escola Galega teme que el seminario de memoria histórica, que ha tenido la homologación de la Xunta en los últimos años, se convierta en una nueva víctima de esta neutralidad ideológica.

A lo largo de los años los encuentros han buscado contribuir al desarrollo de una sensibilidad comprometida, responsable y activa con la libertad, la democracia y la justicia —sostiene este colectivo—, y a ahondar en una cultura alternativa de defensa de la vida en paz y de respeto por el derecho internacional y por los derechos de los pueblos. Además, añade Candedo, en la propia formación inicial del profesorado en la universidad incluye el abordaje de los distintos genocidios.

Un conjunto de causas

En su respuesta, la Xunta asegura que analizada la solicitud, el informe técnico jurídico concluye que la propuesta no cumple con varias de las condiciones necesarias para la homologación. En concreto no cumple con el carácter extraordinario exigido en la normativa, la temática no está alineada con las líneas estratégicas del plan de formación del profesorado, «e ademais é susceptible de confrontar co principio de neutralidade». La consellería asegura que aunque no se homologa esta actividad, «isto non impide a súa celebración». El recurso presentado por Nova Escola Galega está pendiente de resolución.