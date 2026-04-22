Patricia y Fran Soto, diseñadores de La Canalla: «El reciclaje lo inventaron las abuelas»

Begoña Rodríguez Sotelino
bEgoña r. sotelino VIGO / LA VOZ

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Fran y Patricia Soto, diseñadores de La Canalla, posan en su taller de Vigo
Fran y Patricia Soto, diseñadores de La Canalla, posan en su taller de Vigo Oscar Vázquez

A su taller llegan prendas familiares para transformarlas: «La mayoría son mujeres que traen ropa de personas que ya no están. Hay un componente emocional muy fuerte»

22 abr 2026 . Actualizado a las 20:45 h.

En un cuarto piso sin ascensor del centro de Vigo (Loriga, 11), lejos del escaparate tradicional pero más cerca que nunca de su esencia, Fran y Patricia Soto llevan casi tres décadas construyendo una forma

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