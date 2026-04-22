Los nuevos residentes llegarán a los hospitales el 5 de junio

Pruebas de formación sanitaria especializada el pasado mes de enero en Santiago XOAN A. SOLER

Este jueves 23 de abril comienza el proceso de adjudicación de las 12.362 plazas de formación sanitaria especializada que se ofertan en los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS), para aquellos titulados que superaron el mir, EIR, FIR, BIR, QIR, RFIR y PIR. En el 2025 se retomó la elección presencial, que se hará en el salón de actos Ernest Lluch del Ministerio de Sanidad, en Madrid, y se mantiene también la vía electrónica.

Los primeros en elegir serán los titulados en Farmacia, Psicología, Química, Biología y Física, que lo harán a lo largo de mañana; el 24 de abril arrancará el plazo para Enfermería y el 4 de mayo para Medicina. Estos últimos tienen el mayor número de plazas (9.275) disponibles, mientras que los enfermeros cuentan con 2.277. En el resto de los casos la oferta es menor, 362 para farmacéuticos, 279 para psicólogos, 83 para biólogos y carreras similares, 57 para físicos y 29 para químicos. En Galicia se ofertan 682 en total.

Una vez realizada la adjudicación, la toma de posesión será entre los días 4 y 5 de junio y el período formativo arrancará en todos los casos el 6 de junio. En el caso de que queden plazas vacantes —ocurrió en los últimos años en Medicina— el Ministerio de Sanidad convocará un proceso extraordinario de elección. Gracias a esta segunda fase y a la elección presencial, en el 2025 lograron agotarse todas las vacantes mir.