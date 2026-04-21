Miguel Reija, delegado de Loterías en A Coruña: «Mi hermano fue muy honorable, no me necesitaba para cobrar la primitiva»

El delegado de Loterías Miguel Reija a su llegada a la última sesión del juicio de la primitiva de 4,7 millones perdida en A Coruña Ángel Manso

El delegado de Loterías en A Coruña desde 1981, Miguel Reija, hermano del lotero Manuel y acusado de hacer todo lo posible para que este cobrase los 4,7 millones de la primitiva premiada en junio