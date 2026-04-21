Miguel Reija, delegado de Loterías en A Coruña: «Mi hermano fue muy honorable, no me necesitaba para cobrar la primitiva»
A CORUÑA / LA VOZ
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El delegado de Loterías negó que le dijese a la lotera de Carrefour que estaba ya cobrada, sino que ya había aparecido el dueño21 abr 2026 . Actualizado a las 20:32 h.
El delegado de Loterías en A Coruña desde 1981, Miguel Reija, hermano del lotero Manuel y acusado de hacer todo lo posible para que este cobrase los 4,7 millones de la primitiva premiada en junio