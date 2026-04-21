Miguel Reija, delegado de Loterías en A Coruña: «Mi hermano fue muy honorable, no me necesitaba para cobrar la primitiva»

a. mahía / L. G. del valle A CORUÑA / LA VOZ

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El delegado de Loterías Miguel Reija a su llegada a la última sesión del juicio de la primitiva de 4,7 millones perdida en A Coruña
El delegado de Loterías Miguel Reija a su llegada a la última sesión del juicio de la primitiva de 4,7 millones perdida en A Coruña Ángel Manso

El delegado de Loterías negó que le dijese a la lotera de Carrefour que estaba ya cobrada, sino que ya había aparecido el dueño

21 abr 2026 . Actualizado a las 20:32 h.

El delegado de Loterías en A Coruña desde 1981, Miguel Reija, hermano del lotero Manuel y acusado de hacer todo lo posible para que este cobrase los 4,7 millones de la primitiva premiada en junio

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