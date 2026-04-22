Elena Candia justifica la moción de censura en Lugo: «O goberno está á deriva e nós temos un plan para a cidade»

ÓSCAR CELA

El PP de Elena Candia y la concejala exsocialista María Reigosa pusieron fin a todos los comentarios y explicaron hace unos minutos en un céntrico hotel de Lugo los motivos por los que han registrado esta mañana, 22 de abril, la moción de censura contra el bipartito PSOE y BNG y que supondrá la salida del bastón de mando del socialista Miguel Fernández. «Para nós é un momento de moita resposabilidade, e quero dar as gracias a María Reigosa porque é valente, honesta e aquí non hai compradores nin vendidos».

Candia, en el pleno que en principio se celebrará el 7 de mayo, se convertirá en la cuarta persona que ocupará el bastón de mando de Lugo en el presente mandato, cuatro alcaldes en menos de tres años: en enero del 2024 Lara Méndez se marchó al Parlamento y fue sustiuida por Paula Alvarellos, que falleció el 1 de marzo del 2025, cogiendo las riendas entonces el actual regidor, Miguel Fernández.

Elena Candia, sentada junto a Reigosa y el presidente local del PP, Ramón Carballo, y el resto de ediles por detrás, explicaron los motivos del paso dado hoy, un hecho histórico en la reciente democracia de Lugo. La candidata del PP expuso los motivos por los que consideran que el gobiernio local merece unba censura: «É un goberno á deriva, con eivas importantes, que se viron agravadas pola debilidade dun grupo de goberno que non ten maioría. Foi perdendo apoio social dentro e fora do Concello. A debilidade dun goberno non pode implicar a do Concello. Un goberno á deriva non pode arrastrar a toda a veciñanza».

Candia explicó los diez motivos por los que explican la moción y aportó a su vez las diez soluciones, pero sobre la naturaleza de la censura, dijo que era una herramienta legal, democrática «e dunha validez indiscutible».

Antes de hablar la candidata del PP, tomó la palabra María Reigosa, la pieza clave que permitirá al PP llegar al gobierno. La exsocialista dejó clara la polémica de la plaza que la Xunta publicó para una jefatura de Litoral, señalando que además de legal, «eu non me vou a presentar». La concejala no adscrita justificó también la moción de censura achacando a desgobierno de PSOE y BNG. «O meu compromiso non responde a intereses económicos e persoais, é unha moción democrática. Para min o fácil sería irme e ponerme de lado, pero teño un firme compromiso de que Lugo empece unha nova etapa».