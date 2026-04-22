Candia deberá dejar su escaño y cesar como vicepresidenta del Parlamento para ser alcaldesa

El régimen de incompatibilidades en el Parlamento gallego impide a Elena Candia mantener su escaño y ser alcaldesa de Lugo. La dirigente popular deberá dimitir para acceder al cargo, lo que obligará a volver a recurrir a las listas electorales del PP lucense en las elecciones del 2024, cuando los populares obtuvieron ocho de los catorce escaños repartidos en esta provincia.

Los distintos ceses de diputados lucenses, como el de José Manuel Balseiro para ir al Senado o Javier Arias para encabezar la Delegación de la Xunta en Lugo, provocarán que acceda a la Cámara autonómica el número doce de la lista, salvo que la dirección provincial popular opte por otra persona de la candidatura. Ese puesto se asignó en el 2023 a José Luis Novo, jubilado pero miembro de la ejecutiva provincial. Novo, como ocurrió en anteriores ocasiones, podría también rechazar el encargo, de forma que los siguientes en entrar serían Alicia López, concejala en Palas de Rei, o Pablo Figueiras, portavoz en Castroverde.

Casi 9.000 euros al mes

Los miembros de la Mesa del Parlamento tienen una asignación fija de 2.360,48 euros al mes, con un complemento por pertenecer a la misma de 1.779,68 euros mensuales. A esto se suman los gastos de representación (1.330,4 euros), los de libre disposición (583,97), además de las dietas de manutención y alojamiento, con una asignación fija adicional de 2.910,91 euros mensuales. En total, la suma de estas retribuciones supera los 8.900 euros al mes, que en el caso del presidente sobrepasan los 10.000. Un diputado raso, sin cargos adicionales, percibe mensualmente 5.612,66 euros.

Entre los principales candidatos a suplir a Candia está Julio García Comesaña, quien entró en la Mesa como secretario en sustitución de Ethel Vázquez.

La moción coincide con el viaje del presidente Rueda a China

El registro de la moción de censura se materializó al tiempo que el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, viajaba a China para explorar oportunidades de negocios con Galicia. Rueda había dado luz verde el lunes, consultado por los medios tras el Consello de la Xunta, a la posibilidad de que los populares de Lugo planteasen una moción de censura.

Según Rueda, el objetivo del viaje es afianzar las relaciones con un país «cun potencial enorme, que está medrando e ten moitísimas posibilidades» para promover nuevas inversiones de compañías chinas en Galicia.

El dirigente gallego se topó ayer con los reproches del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y del ministro de Transportes, Óscar Puente, quienes recordaron que el PP criticó el reciente viaje institucional del presidente Pedro Sánchez a China.