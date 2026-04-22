El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, tras registrarse la moción de censura: «Dentro dun ano volveremos gobernar»
El regidor compareció arropado por sus concejales, pero también con Besteiro, Lara Méndez y Carmela López, ante los medios de comunicación, después de hacerlo Elena Candia y María Reigosa, que justificaron la moción en la ciudad22 abr 2026 . Actualizado a las 16:35 h.
Este miércoles a las 12.00 horas de la mañana se registró en el Concello de Lugo la moción de censura por parte del PP y de la concejala no adscrita María Reigosa, que pone fin al bipartito PSOE y BNG tras siete años de gobierno. Un par de horas más tarde de registrarse oficialmente lo que llevaba días siendo tema de debate público —La Voz publicó el lunes una entrevista con la concejala en la que decía estar dispuesta a apoyar la moción de censura— tanto la portavoz popular, Elena Candia, como Reigosa, acompañadas del presidente local del PP, Ramón Carballo, comparecieron ante los medios de comunicación para justificar los motivos de esa moción y responder a las preguntas de los periodistas. Solo unos minutos más tarde habló publicamente, y a los pies del consistorio lucense tras cambiar de ubicación en el último minuto, el alcalde de Lugo, Miguel Fernández. «Tres mortos e unha tránsfuga son os avales que presenta Candia para asaltar o Concello de Lugo», arrancó su declaración el regidor, acompañado por todos los concejales, incluída María Eugenia Iglesias, la nueva edila que aún no tomó posesión y que ocupará la plaza que quedó vacante tras la muerte de Olga López Raacamonde. También estuvo arropado por el líder del PSdeG, José Gómez Besteiro, su número 2, Lara Méndez y la presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López.
«Non hai motivos porque o Concello funciona, os proxectos saen e a cidade mellora»
Fernández aseguró que a la popular «non lle importa Lugo, non lle importa a cidade, non lle importa nada máis que o poder e o mando». «O que ela pretende é a presidencia da Deputación provincial», añadió. Según la opinión del alcalde hay dos razones por las que el PP presenta esta moción de censura. «Por unha parte ela ten enquisas que nós coñecemos, nas que o PSOE sube en votos e concelleiros e o Partido Popular baixa neses índices», señaló. «E, ademais —continuó el regidor— atopou a alguén manipulable e disposto a deixarse comprar».
En cuanto a los motivos —confesó que no llegó a escuchar los que expuso Candia minutos antes— , explicó que «obxectivamente non hai motivos porque o Concello funciona, os proxectos saen e a cidade mellora». Según él, los funcionarios «traballan arreo pese a superar situacións de dificultade e desencontro». «Que vai cambiar nun ano? Se os orzamentos e os proxectos son os deste goberno», cuestionó el alcalde. «A estratexia está clara: non se trata de mudar a cidade nin de facer obras, porque nun ano non é posible. Vaise dedicar a acusar, a embarrar, a xudicializar e, se é posible, a comprar vontades cos medios do Concello e neste caso cos que lle aporte a Xunta, que é o que fixo dende que chegou», continuó el alcalde.