Acuchillan a un abogado en Oviedo que debía comparecer en el juicio contra el narco gallego Matador

Juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Asturias por un alijo de 600 kilos de cocaína y armas de guerra incautado en Siero en 2022 en esta operación internacional. Juan González | EFE

La Policía Nacional ha encontrado herido por arma blanca a uno de los abogados que hoy debían haber comparecido en la Audiencia de Oviedo en una vista oral contra cinco acusados por un alijo de 600 kilos de cocaína en Siero, entre ellos el narcotraficante gallego Carlos García Morales conocido como Matador.

Explican en la Policía Nacional que los agentes hallaron al letrado con una «incisión» provocada por un arma blanca después de que el tribunal ordenara que se le fuera a buscar a su despacho de Oviedo al no presentarse al juicio, cuya primera vista estaba señalado a las 10.00 horas.

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Los agentes encontraron al abogado herido a las 11:15 cuando se personaron en el despacho, desde donde fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias. El abogado representa a una de las acusadas, expareja de Matador, y se incorporó al procedimiento el pasado mes de enero, lo que entonces dio lugar a la suspensión del juicio para darle tiempo a estudiar los 8.000 folios de la causa.

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Tras conocerse los hechos el Colegio de Abogados, cuyos responsables se han desplazado al centro sanitario para interesarse por la situación del letrado y ponerse a su disposición, ha difundido un comunicado de condena de los hechos y ha mostrado su confianza en que las investigaciones permitan aclarar lo ocurrido.

Su incomparecencia ha estado a punto de provocar hoy una nueva suspensión del juicio, pero el tribunal ha decidido seguir adelante contra los otros cuatro acusados, tres de los cuales han asumido su responsabilidad para obtener una reducción de pena, mientras que el conocido como el Matador ha negado su implicación.

La Fiscalía solicitaba penas individuales de entre 7 y 21 años de cárcel por un alijo de 600 kilos de cocaína y un arsenal de armas, algunas de guerra. La operación fue iniciada en septiembre de 2022 por la Fiscalía de Illinois (Chicago, EE.UU.), que a su vez solicitó la colaboración de las justicia española, lo que permitió la incautación de la droga con destino en España en aguas del Caribe para su posterior entrega controlada.