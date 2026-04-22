Los abogados gallegos se rebelan contra «a falta de resposta da Xunta» sobre las indemnizaciones del turno de oficio

Imagen de archivo de una protesta de abogados del turno de oficio en Lugo. ALBERTO LÓPEZ

Los abogados gallegos se rebelan contra la Dirección Xeral de Xustiza para reclamar «unha adecuada indemnización dos servizos de xustiza gratuíta». En una reunión urgente de las juntas de gobierno de los colegios de abogados de Galicia, el Consello da Avogacía Galega acusa de «falta de resposta» a la Xunta en sus reclamaciones de un pago adecuado a los profesionales que prestan servicio en el turno de oficio. Las juntas de gobierno de los colegios profesionales exigen de forma «unánime e urxente» que se incrementen los presupuestos destinados al servicio público de justicia gratuita y que se revisen y actualicen los actuales baremos indemnizadores, «claramente insuficientes para garantir unha retribución digna ás avogadas e avogados que sosteñen este servizo esencial».

El Consello da Avogacía Galega ha decidido comunicar a la Dirección Xeral de Xustiza las reivindicaciones de los abogados y reclamar un proceso de negociación efectivo que permita resolver a situación actual y establecer un marco estable, «xusto e acorde coa realidade profesional para o futuro da Xustiza gratuíta en Galicia».

Hace unos días, desde el Consello da Avogacía Galega ya le recordaban a la Xunta que el déficit histórico del turno de oficio sigue sin resolverse, y ante las informaciones que apuntan que la Xunta aportó más de un millón de euros a los colegios de abogados «como un xesto de investimento na xustiza gratuíta», los letrados aclaran que «a Xunta só cumpre unha obriga legal co pago aos colexios profesionais por este servizo, non destina libremente ese diñeiro».

Desde el Consello da Avogacía Galega explican que ese pago «non é unha decisión discrecional da Administración», pues el artículo 45 del decreto 269/2008 que aprobó el reglamento de asistencia jurídica gratuita de Galicia, obliga a la Consellería de Xustiza a transferir anualmente a los colegios profesionales un porcentaje fijo del importe certificado por las actuaciones del turno de oficio. «Trátase dunha obriga legal automática, vinculada ao volume de actividade: a Xunta non destina libremente ese diñeiro, limítase a cumprir o que lle manda o ordenamento xurídico», aseguran desde el Consello, que solo ve destacable que este año el pago se adelantó respecto al momento habitual de liquidación, que suele producirse a final de año.

Los abogados sostienen que «o conflicto real é outro», en referencia a la «infradotación crónica da partida orzamentaria destinada á xustiza gratuíta». El Consello da Avogacía Galega recuerda que viene reclamando un incremento presupuestario suficiente para que los letrados del turno de oficio «perciban unha contraprestación digna e acorde ao servizo prestado por todas as actuacións realizadas» y para que reciban una dotación suficiente para cubrir los gastos de gestión del servicio, sin tener que recurrir a sus propios fondos «para soster o que é unha responsabildiade pública que financiarse con diñeiro público».