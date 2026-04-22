Abandono sorpresa en Sanxenxo: «Venimos a dejaros este gato que es vuestro»

El gato abandonado en la oficina de Vilalonga CONCELLO

Dos mujeres y un joven entraron en la sede del servicio municipal de Medio Ambiente en Vilalonga, en Sanxenxo, con un gato en un transportín, que dejaron en el local con una frase muy reveladora: «Venimos a dejaros este gato que es vuestro». Y sin atender a las explicaciones del personal de la oficina municipal se fueron en un coche. Ahora la Policía Local de Sanxenxo investiga las circunstancias de este abandono del animal y la identidad de las tres personas que protagonizaron el abandono. Este incidente ocurrió el martes por la mañana y el Concello lo considera una presunta infracción contra la Ley de Bienestar Animal.

Según explicó el Concello, en el transcurso de tan inusual incidente y antes de que los tres individuos se fuesen, una trabajadora de la oficina de Medio Ambiente les aclaró que en ese local no se recogían animales. Sin embargo y siguiendo la versión municipal, estas personas insistieron hasta que se les avisó de que se iban a llamar a la Policía Local para levantar acta del abandono. «Fue entonces cuando huyeron rápidamente en su vehículo, sin dejar rastro de su identidad ni información alguna que ayudar a la atención del gato», subrayan desde el Ayuntamiento.

En las dependencias de Medio Ambiente «no consta que el minino forme parte de ninguna colonia del municipio, al carecer de marca identificativa en la oreja ni microchip». Tampoco parece que las personas estuviesen registradas como cuidadores autorizados. El Concello optó por trasladar el gato a la CAAN en Meis, donde se analiza su estado de salud.

La Policía Local de Sanxenxo recuerda que el abandono de un gato está considerado una infracción. Este acto incívico se castiga con multas que pueden superar los 10.000 euros, según la nueva Ley de Bienestar Animal.